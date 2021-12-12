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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой

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, главный редактор

Пока в Red Bull праздновали чемпионство Ферстаппена, соперники «Быков» предпочли отмолчаться

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой

После завершения Гран При Абу-Даби журналисты ждали общения с представителями команды Mercedes, пожалуй, даже больше, чем возможности пообщаться с пилотами и руководителями Red Bull. Ведь эмоции Льюиса Хэмилтона (потерявшего, казалось бы, верные победу в гонке и титул) и Тото Вольфа наверняка были более сложными, чем у Макса Ферстаппена и Кристиана Хорнера.

В частности, пресса была бы не против получить ответ на вопрос, почему Хэмилтон после появления на трассе автомобиля безопасности не переобулся в новые шины, как это сделал его соперник (которому этот ход и принес чемпионство). Ведь если бы Ферстаппен и в этом случае предпочел провести пит-стоп, то остался бы за спиной Хэмилтона. И при примерно равных раскладах по шинам шансы пилота Red Bull обогнать британца были бы гораздо ниже. А если бы голландец предпочел остаться на трассе, рисковал бы пасть жертвой изношенных шин, как это в реальности случилось с Хэмилтоном.

Так или иначе, задавать эти вопросы в итоге оказалось некому. Льюис Хэмилтон у подножия подиума пообщался в рамках традиционного интервью с Дженсоном Баттоном – но так как чемпион Ф1 2009 года действовал не слишком профессионально (задавал слишком общие вопросы и слишком много времени посвятил своему восхищению происходящим), то никакой конкретной информации зрители не получили. После этого семикратный чемпион мира не пришел на традиционную пресс-конференцию для призеров и не принял участия в привычных медиа-сессиях в паддоке.

Похожим образом поступил и руководитель Mercedes Тото Вольф. Изначально он отложил общение с журналистами до момента, когда судьи рассмотрят поданные немецкой командой протесты. А когда протесты были отклонены, вновь отказался беседовать с прессой – теперь уже без указания конкретных сроков, когда такие беседы могли бы состояться.

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