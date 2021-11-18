Mercedes оторвется, Алонсо блеснет. Пять прогнозов на ГП Катара

Реванш McLaren

McLaren проиграл Ferrari на четырех последних этапах и теперь отстает от третьего места в Кубке конструкторов больше, чем на 30 очков. Кажется, опередить Маренелло в этом году Уокингу уже не удастся. Но в Катаре McLaren может хотя бы нанести ответный удар. По крайней мере, ситуация к этому располагает.

Уже в Бразилии Риккардо и Норрис были вполне быстры. Ландо наверняка навязал бы борьбу Сайнсу и Леклеру, если бы не прокол на старте. Даниэль же участвовал в борьбе и по темпу не сильно уступал Скудерии, пока не был вынужден сойти.

В Катаре на McLaren играет конфигурация трассы, на которой почти нет медленных поворотов. Машина из Уокинга прекрасно работает именно в скоростных поворотах, а еще ее дикая максимальная скорость будет невероятно полезна на километровой прямой в Лосайле. Так что можно ждать, что McLaren будет как минимум в борьбе с Ferrari, а как максимум и обойдет ее.

Ландо Норрис, McLaren MCL35M, Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes вдвое увеличит отрыв от Red Bull

После Мексики казалось, что борьба в Кубке конструкторов наконец-то выровнялась. Отставание Red Bull составляло всего одно очко и казалось, что в Сан-Пауло может смениться лидер чемпионата... но вышло наоборот!



Mercedes рванул на прямых так, что соперники остались сзади в пыли. Разрыв вырос до 11 очков и, кажется, теперь будет только расти. Даже если ДВС Хэмилтона в Лосайле будет уже не так мощен, как в Бразилии, поверить в сопротивление Red Bull на километровой прямой очень трудно.

Скорее всего, чемпионы будут намного быстрее и нанесут новый удар по претендентам. И уедут из Катара с преимуществом очков в 20, не меньше.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Williams оживет

В Бразилии Williams провел едва ли не худший этап в году. В квалификации Латифи и Расселл едва опередили пилотов Haas, в спринте остались на тех же местах, а в гонке только Джордж сумел отыграть пару позиций, но был крайне далек от борьбы за топ-10.

При этом, спад Williams на латиноамериканских этапах был вполне предсказуемым, так как сильные стороны болида из Гроува там были не столь важны, а вот слабые подсвечивались наиболее ярко. В Катаре ситуация может улучшиться.

Да, тут много скоростных поворотов, требовательных к аэродинамике, но в Сильверстоуне тот же Расселл с этим вполне справился. Зато длиннющая прямая должна сыграть на руку Williams, который именно в максималке ничем не уступает середнякам.

Возможно, в топ-10 вернуться и не удастся, но вылета в первом сегменте и борьбы с Haas в гонке на этот раз ждать не приходится.

Николя Латифи, Williams FW43B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Алонсо в топ-8

За четыре последних этапа Фернандо ни разу не поднимался выше девятого места и по набранным за это время очкам проигрывает всем в топ-12 чемпионата. Серию не лучших результатов испанец вполне может прервать в Катаре.

Не то, чтобы трасса с Лосайле особенно подходила Alpine. Скоростные вертлявые секции вряд ли порадуют французскую машину. Но есть несколько факторов, которые играют на руку Алонсо.

Во-первых, в Катаре будет очень трудно обгонять. Построенная для MotoGP трасса просто не предусматривает возможности борьбы двух современных машин Ф1 бок о бок – она для этого слишком узкая. Фактически, единственным местом для обгонов тут может стать торможение в конце длиннющей прямой, а как раз на прямых Alpine обычно способна постоять за себя.

В остальной же части трассы такой мастеровитый пилот как Нандо наверняка сможет отбивать атаки даже более быстрых машин. Но как оказаться впереди них? Например, на старте, которые обычно испанцу удаются отменно.

Но есть и второй фактор: повышенный износ передних шин, которого ждут в Катаре. Благодаря нему особое значение приобретет разнообразная тактика. Например, сокращение числа пит-стопов за счет лучшей экономии резины. Мы уже видели это в исполнении Фернандо в Бразилии. Так почему бы не повторить?

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Aston Martin без очков

Борьбы трех команд на букву A за пятое место Кубка конструкторов в этом году не получилось. Если AlphaTauri и Alpine еще продолжают делить эту позицию, то Aston Martin безнадежно отстала. И в Катаре ее отставание наверняка только вырастет.

Про шансы Aлонсо мы уже поговорили, Гасли тоже наверняка принесет своей команде очки, а вот Феттелю и Строллу надеяться особо не на что. Их болид не тянет на техничных и скоростных трассах и не выдает большой скорости на прямых. Все лучшие гонки команда провела в медленных Монако, Баку и Венгрии. В Лосайле же у Aston Martin велики шансы оказаться восьмой-девятой командой по скорости и финишировать в районе 12-17 мест.