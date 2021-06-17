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Формула 1 Новости

Mercedes отложила тесты Грожана на машине Ф1

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Карантинные ограничения не позволят пилоту перемещаться между Францией и Соединенными Штатами, но об отмене прощальных заездов речи нет

Mercedes отложила тесты Грожана на машине Ф1

Ромен Грожан не смог завершить карьеру в Формуле 1, проехав под клетчатый флаг своей последней гонки – он попал в аварию в Бахрейне, получил серьезные ожоги и оказался на больничной койке. 

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Француз сразу сказал, что хочет провести прощальные тесты – но команда Haas, за которую он выступал пять последних лет, отказала гонщику в такой возможности. На помощь ему пришла Mercedes: Ромен должен был провести демонстрационные заезды на машине W10 в рамках Гран При Франции, а потом получить тестовый день на той же трассе в Ле-Кастелле. 

Однако от первой части плана пришлось отказаться из-за изменений в календаре Ф1: гонку на трассе «Поль Рикар» перенесли, и она совпала с этапом IndyCar, где сейчас выступает Грожан. 

Остались тесты, намеченные на 29 июня. Однако в среду вечером стало известно, что и их пришлось отложить: Франция ужесточила коронавирусные ограничения, что не оставило Ромену шансов приехать в Ле-Кастелле и в срок вернуться в Штаты. 

В Mercedes сообщили, что сейчас заняты поиском новой удобной даты для сессии, которую рассчитывают организовать до конца лета. 

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