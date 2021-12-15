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Mercedes отказалась участвовать в чемпионской фотосессии FIA

Автор:
, Ответственный редактор

Принадлежащие штутгартскому концерну команды Формулы 1 и Формулы Е не появились на официальном мероприятии в преддверии гала-церемонии

Mercedes отказалась участвовать в чемпионской фотосессии FIA

В четверг вечером в Париже FIA в торжественной обстановке наградит победителей главных мировых гоночных серий по итогам 2021 года. По традиции незадолго до церемонии проходит фотосессия для тех, кто завоевал титулы. 

Mercedes проиграла в этом году главную битву: ее пилот Льюис Хэмилтон уступил Максу Ферстаппену звание сильнейшего гонщика Ф1. Однако марка завоевала Кубок конструкторов, а также стала сильнейшей в обеих номинациях Формулы Е (электрогонки с этого года тоже стали чемпионатом мира).

Несмотря на это, представители Mercedes не явились на фотосессию FIA. Сейчас команда готовит официальную подачу апелляции на итоги Гран При Абу-Даби – на это у нее по регламенту есть время до вечера четверга. 

Представители Mercedes F1 ответили отказом на просьбу ряда СМИ прокомментировать отказ от участия в фотосессии.

Появятся ли они на самой гала-церемонии, теперь также не ясно. С момента финиша гонки на «Яс-Марине» руководители чемпионской команды Ф1 не сказали журналистам ни слова, Льюис Хэмилтон ограничился коротким интервью под подиумом.

В среду семикратный чемпион мира впервые с того момента появился на публике – он прошел посвящение в рыцари в Виндзорском замке Лондона.

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