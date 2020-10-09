Mercedes отказалась поставлять моторы Red Bull

На прошлой неделе Honda объявила о решении покинуть Формулу 1 в конце 2021 года, оставив Red Bull и AlphaTauri без поставщика моторов. По правилам, стать поставщиком для обеих команд в случае запроса должна будет Renault, так как с 2021 года у нее не будет клиентов.

Глава Renault Сириль Абитбуль уже выразил готовность вновь продавать Red Bull силовые установки, однако сомневается, что в команде этого захотят.

В Ф1 есть еще два производителя моторов – Ferrari и Mercedes. Однако глава немецкой команды Тото Вольф уже публично отказался сотрудничать с Red Bull в сфере двигателей.

«Главная причина в том, что мы поставляем моторы уже четырем командам, включая свою, – сказал Вольф. – Мы уже почти на грани того, чтобы не справиться с их изготовлением. Так что места для новых клиентов нет.

Но я не сомневаюсь, что у Хельмута Марко будет план Б. И, вероятно, он не рассчитывает ни на кого из нынешних поставщиков моторов».