Mercedes отказалась от шинных тестов из-за потолка бюджетов

С 2021 года в Формуле 1 стал действовать потолок расходов для команд. При его введении топ-коллективы жаловались, что им придется сокращать состав и урезать расходы, чтобы не нарушить правила. Пример такого урезания сейчас подала Mercedes.

Чемпионы мира отказались от участия в тестах дождевых шин Pirelli для 2022 года во Франции на следующей неделе, чтобы избежать лишних трат.

«Мы пытаемся вписаться в потолок бюджетов, а это не тривиальная задача, – признал глава Mercedes Тото Вольф. – Мы не можем потратиться на шинные тесты, не можем отправить туда механиков».

Место Mercedes на тестах согласилась занять Ferrari.

«Мы всегда говорили, что 2022 год для нас важнее 2021-го, – пояснил босс Скудерии Маттиа Бинотто. – И нам важно помочь Pirelli с разработкой новых шин.

К счастью, мы в аварию в Имоле не попадали (Валттери Боттас столкнулся с Джорджем Расселлом и обрек Mercedes на лишние траты для ремонта машины – прим.ред.), поэтому ситуация с непредвиденными тратами у нас получше. Так что мы с радостью согласились».