Mercedes отделалась денежным штрафом за ошибку с шинами в Сахире

По ходу двойного пит-стопа в воскресной гонке механики Mercedes спутали комплекты шин, предназначенные их гонщикам. Лидировавший в тот момент Джордж Расселл получил два передних колеса, предназначенных Валттери Боттасу.

Из-за этого общее количество комплектов, которые использовал британец по ходу уик-энда, достигло 14. Правила устанавливают планку в 13 комплектов для каждого пилота.

Уже на следующем круге Джордж вернулся в боксы и получил правильные шины, на которых едва не выиграл, но откатился назад из-за медленного прокола.

Рассмотрев обстоятельства случившегося, судьи FIA решили не лишать Расселла первых очков в карьере, которые он получил за девятое место. Вместо этого команде присудили штраф в размере 20 тысяч евро.

По мнению спортивных комиссаров, смягчающим обстоятельством стала ошибка Mercedes по ходу радиопереговоров. также они признали, что лишний комплект не обеспечил гонщику спортивного преимущества.

«На машину №63 были установлены передние шины. предназначенные для машины №77, – говорится в официальном решении. – Это было вызвано техническим сбоем во время радиосвязи: командный мостик сообщил бригаде машины №63, что их гонщик заезжает в боксы раньше (а не позже) машина №77. Однако это сообщение не было передано, так как в это самое время гонщик машины №63 сам вышел на связь, заглушив его.

В результате передние шины машины №77 по ошибке были установлены на машину №63. Это однозначно является нарушением регламента и в обычных условиях приводит к наказанию вплоть до дисквалификации.

Однако в данном случае существуют смягчающие обстоятельства, включая изложенное выше.

Кроме того, команда устранила проблему на следующем круге. Это потребовало дополнительного пит-стопа машины №63, из-за чего ее пилот опустился еще ниже в классификации.

Во-вторых, когда гонщик машины №77 заехал на пит-стоп, стало понятно. что предназначенные ему передние шины уже установлены на машину №63. Это привело к значительной задержке и сказалось на итоговой классификации гонщика.

В-третьих, хотя этот случай и не подпадает под «правило трех кругов» (статья 24.4 b спортивного регламента отводит команде ровно столько для исправления, если машина оказалась на трассе на резине разной жесткости, – прим. ред.), мы считаем данный эпизод близким по природе.

Однако ответственность за соответствие установленных шин правилам все равно лежит на команде, и наказание в данном случае необходимо».

Там же добавлено: «FIA получила рекомендацию по корректировке содержания статьи Article 24.4 b) для учета подобных случаев. Отмечено, что прежде в Ф1 никогда не было аналогичных нарушений».

Девятое место стало для Джорджа Расселла лучшим результатом в карьере. В то же время, Mercedes без Льюиса Хэмилтона заработала всего семь очков за уик-энд – это худший результат команды в нынешнем сезоне.