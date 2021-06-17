Mercedes отдала Хэмилтону старую машину Боттаса

Недавний этап в Азербайджане принес большое разочарование Боттасу, который по ходу всего уик-энда не мог найти скорость. Финишировав только 12-м, гонщик заявил, что дело не в нем, а в машине. Правда, после анализа Гран При команда пришла к противоположным выводам.

Однако перед Гран При Франции Валттери рассказал, что продолжит выступления на совершенно новом шасси

«Я получил другое шасси, – рассказал он в четверг на трассе «Поль Рикар». – Впрочем, эта замена была запланирована изначально».

Финн будет выступать на Mercedes W12 с порядковым номером 06. Но самое интересное, что его прежнюю машину – 04 – отдали Льюису Хэмилтону.

Тот продолжит использовать шасси, которое Боттас получил после аварии в Имоле и затем стартовал на нем в Португалии, Испании, Монако и Азербайджане. То самое, на котором не открутилась в Монте-Карло колесная гайка.

«В Монако мы увидели, что, в отличие от Льюиса, мне удалось отыскать верные настройки и заставить шины работать, – пояснил финн. – В Баку все словно перевернулось с ног на голову. К концу уик-энда между нашими настройками была уже серьезная разница.

Сейчас я готов признать, что решения, которые мы принимали там, не были идеальными».

Он добавил: «На таких трассах с нашей машиной предельно сложно отыскать верный баланс. Несколько следующих гонок должны получиться более нормальными. Надеюсь, в этот раз мы все сделаем грамотно с регулировками и не позволим себе так легко сбиться с пути».

Читайте также: Боттас прокомментировал слухи о своем увольнении из Mercedes