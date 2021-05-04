Mercedes отдала Ферстаппену второе место из страха потерять первое
Тактика команды сложилась не в пользу Боттаса
Больше от Льюис Хэмилтон
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На Гран При Португалии Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Макс Ферстаппен вели борьбу за три первые позиции. На старте первым был Боттас, за ним расположились Хэмилтон и Ферстаппен.
На рестарте пилот Red Bull сумел обогнать семикратного чемпиона мира и стал атаковать его напарника. Однако затем Хэмилтон контратаковал Ферстаппена, а через несколько кругов прошел и Боттаса.
Став третьим, Ферстаппен первым из лидером пошел на пит-стоп, что принесло ему успех. Голландец уже прогрел шины к тому моменту, как покрышки сменил Боттас, и за счет этого сумел пройти финна сразу после его пит-стопа.
Имея две машины впереди, Mercedes могла бы позвать Боттаса в боксы пораньше, совершив андеркат. Но это могло угрожать позиции Хэмилтона. Как объяснил Auto Motor und Sport инженер команды, проведя пит-стоп раньше, Боттас на свежих шинах вскоре заехал бы в окно пит-стопа Хэмилтона. Таким образом, Льюиса тоже пришлось бы звать в боксы вскоре после Валттери, чтобы пилоты Mercedes не поменялись местами.
Это, в свою очередь, открыло бы Ферстаппену возможность задержаться на трассе побольше, пересидеть соперников и воспользоваться потенциальным выездом машины безопасности, либо применить альтернативную по отношению к Mercedes тактику.
Чтобы этого не произошло и Ферстаппен не угрожал первому месту Хэмилтона, в Mercedes решили дать Red Bull первыми провести свой пит-стоп, чтобы среагировать на него уже на следующем круге. Так и было сделано, однако Боттаса переобували на 0,7 секунды дольше Ферстаппена, что позволило Максу оказаться на хвосте у Валттери, когда тот только выехал с пит-лейна, и совершить обгон.
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Кубица поработает на Гран При Испании
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас , Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing , Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин