Mercedes отдала Ферстаппену второе место из страха потерять первое

На Гран При Португалии Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Макс Ферстаппен вели борьбу за три первые позиции. На старте первым был Боттас, за ним расположились Хэмилтон и Ферстаппен.

На рестарте пилот Red Bull сумел обогнать семикратного чемпиона мира и стал атаковать его напарника. Однако затем Хэмилтон контратаковал Ферстаппена, а через несколько кругов прошел и Боттаса.

Став третьим, Ферстаппен первым из лидером пошел на пит-стоп, что принесло ему успех. Голландец уже прогрел шины к тому моменту, как покрышки сменил Боттас, и за счет этого сумел пройти финна сразу после его пит-стопа.

Имея две машины впереди, Mercedes могла бы позвать Боттаса в боксы пораньше, совершив андеркат. Но это могло угрожать позиции Хэмилтона. Как объяснил Auto Motor und Sport инженер команды, проведя пит-стоп раньше, Боттас на свежих шинах вскоре заехал бы в окно пит-стопа Хэмилтона. Таким образом, Льюиса тоже пришлось бы звать в боксы вскоре после Валттери, чтобы пилоты Mercedes не поменялись местами.

Это, в свою очередь, открыло бы Ферстаппену возможность задержаться на трассе побольше, пересидеть соперников и воспользоваться потенциальным выездом машины безопасности, либо применить альтернативную по отношению к Mercedes тактику.

Чтобы этого не произошло и Ферстаппен не угрожал первому месту Хэмилтона, в Mercedes решили дать Red Bull первыми провести свой пит-стоп, чтобы среагировать на него уже на следующем круге. Так и было сделано, однако Боттаса переобували на 0,7 секунды дольше Ферстаппена, что позволило Максу оказаться на хвосте у Валттери, когда тот только выехал с пит-лейна, и совершить обгон.