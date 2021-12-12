Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби

После финиша заключительной гонки сезона, по итогам которой чемпионом мира стал Макс Ферстаппен из Red Bull, команда его соперника Льюиса Хэмилтона попыталась оспорить спортивный результат, подав два протеста на нарушение правил – самим голландцем и судьями FIA.

Оба они после рассмотрения были отклонены.

По регламенту в этом случае у заявителя есть право подать апелляцию. Процедура состоит из двух шагов: сначала необходимо выразить намерение, а затем уже собственно предоставить заявление в Апелляционный суд FIA.

Вечером воскресенья в Mercedes подтвердили, что уже сообщили федерации о намерении продолжать тяжбу.

«Мы выразили намерение оспорить Документ 58 – решение судей отклонить поданный командой протест».

Стоит отметить, что Документ 58 касается нарушения порядка рестарта со стороны дирекции гонки.

Глава Mercedes F1 Тото Вольф отказался от каких-либо комментариев для прессы. Теперь у чемпионов мира есть 96 часов, чтобы сформулировать свою позицию и направить в суд фактическую апелляцию.

Примечание: из-за сложности регламента и наличии исключений для финального Гран При точное время на подачу апелляции в данном случае может составить не 96 часов, а 48 или 72. Мы обязательно сообщим читателям Motorsport.com Россия точную цифру, когда удастся окончательно установить ее.