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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1

Спортивные арбитры отклонили два протеста чемпионской команды после гонки на «Яс-Марине», но в Mercedes не намерены отступать

Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби

После финиша заключительной гонки сезона, по итогам которой чемпионом мира стал Макс Ферстаппен из Red Bull, команда его соперника Льюиса Хэмилтона попыталась оспорить спортивный результат, подав два протеста на нарушение правил – самим голландцем и судьями FIA.

Оба они после рассмотрения были отклонены. 

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Примечание: из-за сложности регламента и наличии исключений для финального Гран При точное время на подачу апелляции в данном случае может составить не 96 часов, а 48 или 72. Мы обязательно сообщим читателям Motorsport.com Россия точную цифру, когда удастся окончательно установить ее.

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