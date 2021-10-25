Mercedes опускает корму? Ferrari делает это годами!

Накануне Гран При США появилась версия о том, что у Mercedes появилась некая новая система в задней подвеске, позволяющая болидам сильнее обычного уменьшать дорожный просвет у задней оси на прямых, снижая тем самым лобовое сопротивление воздуха и повышая скорость.

В частности, именно этим доминирование Mercedes в Турции объяснил глава Red Bull Кристиан Хорнер. «Быки» даже подали жалобу в FIA, но там ничего незаконного в конструкции Mercedes не нашли, пишет Auto Motor und Sport. Более того, в конструкции задней подвески Mercedes проверяющие вообще не нашли ничего нового!

В целом все команды стремятся к тому, чтобы с ростом скорости задняя подвеска их болидов проседала. Однако Red Bull подозревали Mercedes именно в том, что теперь проседание стало заметнее. Как выяснилось, это не так. Изменились разве что настройки, сама конструкция подвески Mercedes остается неизменной с начала 2020 года.

Более того, приседающую на корму подвеску используют по меньшей мере еще семь команд Формулы 1, то есть, вероятно, все, кроме Red Bull и AlphaTauri. Причем многие делают это даже радикальнее, чем Mercedes.

Так, в Ferrari изданию подтвердили: «Для нас это нормальная система задней подвески, которую мы используем годами».