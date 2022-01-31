Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом

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В прошедшие выходные многие издания сообщили своим читателям, что у шасси Mercedes W13 для нового сезона Формулы 1 возникли сложности с прохождением краш-тестов.

При этом сообщалось, что команда, якобы, подготовила два разных варианта новой машины: более экстремальную конструкцию и более консервативную. И хотя для первой проверка обязательным лобовым ударом стала непреодолимым препятствием, вторая прошла все испытания.

Реагируя на эти публикации, сама Mercedes F1 официально сообщила в социальных сетях, что ее машина еще в середине января получила омологацию FIA, которая подтверждает соответствие автомобиля всем требованиям правил, в том числе и по безопасности.

«Скоро увидимся, – гласит короткое сообщение. – W13 прошла все омологационные процедуры FIA 13 января».

Презентация новой Mercedes состоится 18 февраля, а еще через пять дней машина выйдет на трассу в Барселоне, где стартуют предсезонные тесты. Пилотами команды в 2022 году станут Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, если первый не передумает продолжать карьеру.