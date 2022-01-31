Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом
Чемпионская команда отреагировала на публикации в прессе и объявила, что ее машина 2022 года уже давно получила одобрение FIA
В прошедшие выходные многие издания сообщили своим читателям, что у шасси Mercedes W13 для нового сезона Формулы 1 возникли сложности с прохождением краш-тестов.
При этом сообщалось, что команда, якобы, подготовила два разных варианта новой машины: более экстремальную конструкцию и более консервативную. И хотя для первой проверка обязательным лобовым ударом стала непреодолимым препятствием, вторая прошла все испытания.
Реагируя на эти публикации, сама Mercedes F1 официально сообщила в социальных сетях, что ее машина еще в середине января получила омологацию FIA, которая подтверждает соответствие автомобиля всем требованиям правил, в том числе и по безопасности.
«Скоро увидимся, – гласит короткое сообщение. – W13 прошла все омологационные процедуры FIA 13 января».
Презентация новой Mercedes состоится 18 февраля, а еще через пять дней машина выйдет на трассу в Барселоне, где стартуют предсезонные тесты. Пилотами команды в 2022 году станут Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, если первый не передумает продолжать карьеру.
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