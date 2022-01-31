Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ Следующая / Ф1 наконец определилась с длиной пятничных тренировок
Формула 1 / Тесты Ferrari во Фьорано Новость

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом

Автор:
, Ответственный редактор

Чемпионская команда отреагировала на публикации в прессе и объявила, что ее машина 2022 года уже давно получила одобрение FIA

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В прошедшие выходные многие издания сообщили своим читателям, что у шасси Mercedes W13 для нового сезона Формулы 1 возникли сложности с прохождением краш-тестов. 

При этом сообщалось, что команда, якобы, подготовила два разных варианта новой машины: более экстремальную конструкцию и более консервативную. И хотя для первой проверка обязательным лобовым ударом стала непреодолимым препятствием, вторая прошла все испытания.

Читайте также:

Реагируя на эти публикации, сама Mercedes F1 официально сообщила в социальных сетях, что ее машина еще в середине января получила омологацию FIA, которая подтверждает соответствие автомобиля всем требованиям правил, в том числе и по безопасности. 

 

«Скоро увидимся, – гласит короткое сообщение. – W13 прошла все омологационные процедуры FIA 13 января».

Презентация новой Mercedes состоится 18 февраля, а еще через пять дней машина выйдет на трассу в Барселоне, где стартуют предсезонные тесты. Пилотами команды в 2022 году станут Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, если первый не передумает продолжать карьеру. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ
Предыдущая новость

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ
Следующая новость

Ф1 наконец определилась с длиной пятничных тренировок

Ф1 наконец определилась с длиной пятничных тренировок
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Мортара выиграл яркую гонку Формулы Е, пилоты Mercedes провалились Эд-Диръия II
Формула E

Мортара выиграл яркую гонку Формулы Е, пилоты Mercedes провалились

0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е Эд-Диръия II
Формула E

0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е

AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных Гран При Бахрейна
Формула 1

AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных

Mercedes Больше от
Mercedes
Mercedes вернула Хэмилтона в соцсети. Но знает ли он об этом?
Формула 1

Mercedes вернула Хэмилтона в соцсети. Но знает ли он об этом?

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение
Формула 1

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение

Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном
Формула 1

Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном

Самое важное:

Технический анализ: незамеченная деталь новых правил Ф1
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: незамеченная деталь новых правил Ф1

Ф1 наконец определилась с длиной пятничных тренировок
Формула 1 Формула 1

Ф1 наконец определилась с длиной пятничных тренировок

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом
Формула 1 Формула 1

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ
Формула 1 Формула 1

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.