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Формула 1 / Обкатка Mercedes W14 в Сильверстоуне Новость

Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке

В команде объяснили, почему их машина так мало ездила после презентации – дело вовсе не в неполадках

Нильс Дейкстерхейс
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, редактор (Нидерланды)
Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
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В среду Mercedes F1 представила в Сильверстоуне свою новую машину W14, которая получила черную ливрею. Команда традиционно совмещала в последние годы показ нового шасси с его обкаткой на трассе. 

Однако в этот раз Джордж Расселл, совершив всего один круг, вернулся в гараж и больше не выезжал оттуда. Это мгновенно породили слухи, будто у Mercedes возникла поломка – самые информированные даже уточняли, что отказал мотор. 

Однако вскоре стало очевидно, что кто-то поспешил выдать желаемое за действительное. В четверг Mercedes провела настоящую обкатку в Сильверстоуне в формате съемочного дня – уточнив, что в среду (как ранее намекали источники Motorsport.com) использовалась другая процедура – «демонстрационного мероприятия».

Она дает возможность проехать всего 15 км по трассе, не имеющей омологации. Видимо, в Сильверстоуне тоже есть такая версия – но из-за большой протяженности кольца столь небольшой дистанции хватило всего на два полных круга. Так что Расселл не ездил вовсе не из-за поломки машины.

В четверг пошел дождь, но оба пилота без накладок отработали полноценную 100-километровую обкатку. 

«Было здорово поработать с W14 на трассе, – цитирует пресс-служба Расселла. – Несмотря на холодную и ненастную погоду машина работала как надо. Мы проехали столько кругов, сколько было возможно, хотя и понятно, что полноценная работа стартует только в Бахрейне. Но я уже могу сказать, что новинка едет хорошо, у меня приятные ощущения».

Хэмилтон, который сменил напарника во второй половине дня, добавил: «Всегда очень здорово начинать работу с новой машиной. Ты очень долго ждешь этого момента, пока все сотрудники на безе трудятся изо всех сил. 

Все прошло без накладок. Мы выполнили программу и собрали полезные данные. Ощущения от машину положительные, так что мне не терпится вернуться за руль в Бахрейне».

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