Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
В команде объяснили, почему их машина так мало ездила после презентации – дело вовсе не в неполадках
В среду Mercedes F1 представила в Сильверстоуне свою новую машину W14, которая получила черную ливрею. Команда традиционно совмещала в последние годы показ нового шасси с его обкаткой на трассе.
Однако в этот раз Джордж Расселл, совершив всего один круг, вернулся в гараж и больше не выезжал оттуда. Это мгновенно породили слухи, будто у Mercedes возникла поломка – самые информированные даже уточняли, что отказал мотор.
Однако вскоре стало очевидно, что кто-то поспешил выдать желаемое за действительное. В четверг Mercedes провела настоящую обкатку в Сильверстоуне в формате съемочного дня – уточнив, что в среду (как ранее намекали источники Motorsport.com) использовалась другая процедура – «демонстрационного мероприятия».
Она дает возможность проехать всего 15 км по трассе, не имеющей омологации. Видимо, в Сильверстоуне тоже есть такая версия – но из-за большой протяженности кольца столь небольшой дистанции хватило всего на два полных круга. Так что Расселл не ездил вовсе не из-за поломки машины.
В четверг пошел дождь, но оба пилота без накладок отработали полноценную 100-километровую обкатку.
«Было здорово поработать с W14 на трассе, – цитирует пресс-служба Расселла. – Несмотря на холодную и ненастную погоду машина работала как надо. Мы проехали столько кругов, сколько было возможно, хотя и понятно, что полноценная работа стартует только в Бахрейне. Но я уже могу сказать, что новинка едет хорошо, у меня приятные ощущения».
Хэмилтон, который сменил напарника во второй половине дня, добавил: «Всегда очень здорово начинать работу с новой машиной. Ты очень долго ждешь этого момента, пока все сотрудники на безе трудятся изо всех сил.
Все прошло без накладок. Мы выполнили программу и собрали полезные данные. Ощущения от машину положительные, так что мне не терпится вернуться за руль в Бахрейне».
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
«Это не моя машина». Бинотто впервые высказался про SF-23
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Самое важное:
Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму
Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму
Мнение: почему Сайнсу по силам преподнести сюрприз в новом сезоне Ф1
Мнение: почему Сайнсу по силам преподнести сюрприз в новом сезоне Ф1 Мнение: почему Сайнсу по силам преподнести сюрприз в новом сезоне Ф1
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14 Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.