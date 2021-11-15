Mercedes опровергла появление DAS 2.0. Что же тогда на видео?

Накануне сезона 2020 года команда Mersedes была уличена в использовании хитрой системы, меняющей положение колес в поворотах и на прямой, которая стала известна как DAS. Эта система не противоречила существующим правилам и потому команду никак не наказали. Однако в 2021 году новые правила ее применение запрещают.

В Бразилии многих (и особенно Red Bull) сильно удивила скорость Mercedes на прямых. Масла в огонь подкинуло видео с бортовой камеры болида Льюиса Хэмилтона, появившееся в соцсетях. На нем вроде бы видно, что пилот смещает руль не только вокруг оси, но и в вертикальной плоскости. Это само по себе не запрещено, к тому же не понятно, как это влияет на поведение болида.

Издание RacingNew365.com обратилось в Mercedes за разъяснением. Так вот, представитель команды заявил, что ничего не увидел на видео и заявил, что на болидах Mercedes рулевое колесо двигается только вправо и влево вокруг своей оси. А как кажется вам?