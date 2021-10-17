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Формула 1 Новости

Mercedes опровергла смену титульного спонсора

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Команда подтвердила многолетний контракт с малайзийской нефтяной компанией Petronas

Mercedes опровергла смену титульного спонсора

Сегодня утром в целом ряде СМИ появились сообщения о том, что с 2022 года титульным спонсором команды Mercedes будет не малайзийская нефтяная компания Petronas, а саудовская Aramco, которая также занимается нефтью. В пользу последней говорил тот факт, что она является партнером одного из совладельцев команды Mercedes, британского химического гиганта INEOS.

Однако в издание GP Fans теперь утверждает, что им удалось получить официальный ответ от пресс-службы команды Mercedes, в котором опровергается разрыв с Petronas и что малайзийская компания останется титульным спонсором по крайней мере на 2022 год

«Petronas и Mercedes остаются партнерами с 2010 года, – говорится в сообщении пресс-службы команды. – У нас долгосрочное сотрудничество, которое выгодно обеим сторонам.

В прошлом году мы продлили наше соглашение еще на несколько лет. Мы гордимся нашими совместными успехами и нашим уровнем выступления в гонках».

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