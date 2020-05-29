Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Mercedes опроверг слухи об уходе из Формулы 1. Но есть нюанс

Поделились
Комментарии
Mercedes опроверг слухи об уходе из Формулы 1. Но есть нюанс
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Джонатан Нобл
29 мая 2020 г., 11:34

Концерн Daimler сделал официальное заявление по поводу «необоснованных и безответственных спекуляций». Однако опровержение не сняло все вопросы

Mercedes-Benz останется в Формуле 1. Об этом говорится в официальном заявлении концерна Daimler, которому принадлежит немецкий бренд.

Судя по всему, причиной стало то, что немецкие журналисты написали об идее продать долю в чемпионской команде бизнесмену Лоуренсу Строллу. Якобы тот сохранит присутствие штутгартского концерна и Тото Вольфа на посту руководителя проекта. В ответ на эти публикации в Daimler выпустили опровержение.

Что именно опровергли в Mercedes:

«Спекуляции в отношении потенциального ухода из Формулы 1 остаются необоснованными и безответственными, – говорится в документе. – Спорт делает верные шаги в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, его финансовое будущее устойчиво, и мы приветствуем эти шаги.

Наше однозначное намерение – продолжать участвовать в Формуле 1 в качестве заводской команды Mercedes-Benz и делать это с нашим управляющим партнером Тото Вольфом».

Несмотря на строгость заявления Daimler формально из него совершенно не следует, что часть команды не может быть продана Строллу. Ведь при этом сохранится и заводское присутствие, и работа Вольфа в качестве руководителя. 

По информации Motorsport.com, сам австриец пока не принял окончательного решения о своем будущем. Есть мнение, что если Mercedes все же продолжит работу в прежнем формате, Тото готов занять в проекте роль консультанта, какая прежде была у Ники Лауды, а сам заняться более серьезными вопросами в бизнесе.  

Прошлой осенью Вольф уже пропускал Гран При Бразилии, доверив общее руководство техническому директору Джеймсу Эллисону. Тогда он назвал подобный шаг экспериментом, дав команде возможность оценить свои силы с прицелом на будущее. 

Действующий контракт Вольфа с Mercedes рассчитан до конца 2020 года.

Читайте также:

Следующая новость
Крик души: спасите Williams. Это важнее моторов, регламента и Mercedes

Предыдущая новость

Крик души: спасите Williams. Это важнее моторов, регламента и Mercedes
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

Крик души: спасите Williams. Это важнее моторов, регламента и Mercedes

2
Формула 1

Владельцы Williams решили продать команду

3
Формула 1

Mercedes опроверг слухи об уходе из Формулы 1. Но есть нюанс

50мин
4
Формула 1

Как Патрик Хэд спас Williams в первый раз. От первого лица о критическом моменте в истории команды

5
Формула 1

У Ferrari и Red Bull лишний вес. Новый регламент им поможет

Последние видео

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:40
Формула 1

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:51
Формула 1

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении? 01:38
Формула 1

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении?

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении 01:35
Формула 1

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении

Самое важное:

Mercedes опроверг слухи об уходе из Формулы 1. Но есть нюанс
F1

Mercedes опроверг слухи об уходе из Формулы 1. Но есть нюанс

Крик души: спасите Williams. Это важнее моторов, регламента и Mercedes
F1

Крик души: спасите Williams. Это важнее моторов, регламента и Mercedes

Williams сменит ливрею своих машин
F1

Williams сменит ливрею своих машин

Как Патрик Хэд спас Williams в первый раз. От первого лица о критическом моменте в истории команды
F1

Как Патрик Хэд спас Williams в первый раз. От первого лица о критическом моменте в истории команды

Боссы Renault решили сохранить команду Формулы 1
F1

Боссы Renault решили сохранить команду Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.