Mercedes-Benz останется в Формуле 1. Об этом говорится в официальном заявлении концерна Daimler, которому принадлежит немецкий бренд.

Судя по всему, причиной стало то, что немецкие журналисты написали об идее продать долю в чемпионской команде бизнесмену Лоуренсу Строллу. Якобы тот сохранит присутствие штутгартского концерна и Тото Вольфа на посту руководителя проекта. В ответ на эти публикации в Daimler выпустили опровержение.

Что именно опровергли в Mercedes: СМИ: Стролл обменяет Aston Martin на Mercedes F1. Вольф будет совладельцем

«Спекуляции в отношении потенциального ухода из Формулы 1 остаются необоснованными и безответственными, – говорится в документе. – Спорт делает верные шаги в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, его финансовое будущее устойчиво, и мы приветствуем эти шаги.

Наше однозначное намерение – продолжать участвовать в Формуле 1 в качестве заводской команды Mercedes-Benz и делать это с нашим управляющим партнером Тото Вольфом».

Несмотря на строгость заявления Daimler формально из него совершенно не следует, что часть команды не может быть продана Строллу. Ведь при этом сохранится и заводское присутствие, и работа Вольфа в качестве руководителя.

По информации Motorsport.com, сам австриец пока не принял окончательного решения о своем будущем. Есть мнение, что если Mercedes все же продолжит работу в прежнем формате, Тото готов занять в проекте роль консультанта, какая прежде была у Ники Лауды, а сам заняться более серьезными вопросами в бизнесе.

Прошлой осенью Вольф уже пропускал Гран При Бразилии, доверив общее руководство техническому директору Джеймсу Эллисону. Тогда он назвал подобный шаг экспериментом, дав команде возможность оценить свои силы с прицелом на будущее.

Действующий контракт Вольфа с Mercedes рассчитан до конца 2020 года.