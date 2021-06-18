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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о тренировке

Mercedes опередила Red Bull на первой тренировке во Франции

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Лидеры сезона расположились вслед за чемпионами

Mercedes опередила Red Bull на первой тренировке во Франции

Валттери Боттас с лучшим временем завершил первую пятничную практику Гран При Франции. Финский гонщик на три десятых опередил своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. 

Позади чемпионской команды расположились пилоты Red Bull, причем Серхио Перес уступил лидеру более половины секунды. Макс Ферстаппен по ходу сессии жаловался на работу передней части болида, которая мешала ему входить в повороты. В итоге голландец завершил тренировку с третьим временем. 

Лучшим из середняков стал Эстебан Окон на Alpine. Он был единственным, кроме пилотов двух топ-команд, кто уступил лидеру менее секунды. Кроме Окона в топ-10 попали его партнер Фернандо Алонсо, Даниэль Риккардо и Ландо Норрис на McLaren, а также Пьер Гасли и Юки Цунода из AlphaTauri.

Россиянин Никита Мазепин завершил сессию с 18-м временем, опередив своего напарника Мика Шумахера. Немцу помешал вылет с трассы в начале сессии.

Представители Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли попасть в десятку после того, как их команда брала поулы два Гран При подряд. 

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас 24 1'33.448    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон 21 1'33.783 0.335 0.335
3 Netherlands Макс Ферстаппен 23 1'33.880 0.432 0.097
4 Mexico Серхио Перес 25 1'34.193 0.745 0.313
5 France Эстебан Окон 25 1'34.329 0.881 0.136
6 Australia Даниэль Риккардо 24 1'34.644 1.196 0.315
7 Spain Фернандо Алонсо 21 1'34.693 1.245 0.049
8 France Пьер Гасли 20 1'34.699 1.251 0.006
9 United Kingdom Ландо Норрис 21 1'34.707 1.259 0.008
10 Japan Юки Цунода 22 1'34.847 1.399 0.140
11 Monaco Шарль Леклер 24 1'34.950 1.502 0.103
12 Italy Антонио Джовинацци 23 1'35.116 1.668 0.166
13 Finland Кими Райкконен 20 1'35.135 1.687 0.019
14 Canada Лэнс Стролл 23 1'35.275 1.827 0.140
15 Germany Себастьян Феттель 16 1'35.289 1.841 0.014
16 Spain Карлос Сайнс 24 1'35.342 1.894 0.053
17 Canada Николя Латифи 22 1'35.612 2.164 0.270
18 Russian Federation Никита Мазепин 24 1'36.651 3.203 1.039
19 Germany Мик Шумахер 14 1'37.329 3.881 0.678
20 Israel Рой Ниссани 16 1'37.881 4.433 0.552
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