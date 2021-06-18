Mercedes опередила Red Bull на первой тренировке во Франции
Лидеры сезона расположились вслед за чемпионами
Валттери Боттас с лучшим временем завершил первую пятничную практику Гран При Франции. Финский гонщик на три десятых опередил своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Позади чемпионской команды расположились пилоты Red Bull, причем Серхио Перес уступил лидеру более половины секунды. Макс Ферстаппен по ходу сессии жаловался на работу передней части болида, которая мешала ему входить в повороты. В итоге голландец завершил тренировку с третьим временем.
Лучшим из середняков стал Эстебан Окон на Alpine. Он был единственным, кроме пилотов двух топ-команд, кто уступил лидеру менее секунды. Кроме Окона в топ-10 попали его партнер Фернандо Алонсо, Даниэль Риккардо и Ландо Норрис на McLaren, а также Пьер Гасли и Юки Цунода из AlphaTauri.
Россиянин Никита Мазепин завершил сессию с 18-м временем, опередив своего напарника Мика Шумахера. Немцу помешал вылет с трассы в начале сессии.
Представители Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли попасть в десятку после того, как их команда брала поулы два Гран При подряд.
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|24
|1'33.448
|2
|Льюис Хэмилтон
|21
|1'33.783
|0.335
|0.335
|3
|Макс Ферстаппен
|23
|1'33.880
|0.432
|0.097
|4
|Серхио Перес
|25
|1'34.193
|0.745
|0.313
|5
|Эстебан Окон
|25
|1'34.329
|0.881
|0.136
|6
|Даниэль Риккардо
|24
|1'34.644
|1.196
|0.315
|7
|Фернандо Алонсо
|21
|1'34.693
|1.245
|0.049
|8
|Пьер Гасли
|20
|1'34.699
|1.251
|0.006
|9
|Ландо Норрис
|21
|1'34.707
|1.259
|0.008
|10
|Юки Цунода
|22
|1'34.847
|1.399
|0.140
|11
|Шарль Леклер
|24
|1'34.950
|1.502
|0.103
|12
|Антонио Джовинацци
|23
|1'35.116
|1.668
|0.166
|13
|Кими Райкконен
|20
|1'35.135
|1.687
|0.019
|14
|Лэнс Стролл
|23
|1'35.275
|1.827
|0.140
|15
|Себастьян Феттель
|16
|1'35.289
|1.841
|0.014
|16
|Карлос Сайнс
|24
|1'35.342
|1.894
|0.053
|17
|Николя Латифи
|22
|1'35.612
|2.164
|0.270
|18
|Никита Мазепин
|24
|1'36.651
|3.203
|1.039
|19
|Мик Шумахер
|14
|1'37.329
|3.881
|0.678
|20
|Рой Ниссани
|16
|1'37.881
|4.433
|0.552
|Полные результаты
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