Mercedes опередила Red Bull на первой тренировке во Франции

Валттери Боттас с лучшим временем завершил первую пятничную практику Гран При Франции. Финский гонщик на три десятых опередил своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Позади чемпионской команды расположились пилоты Red Bull, причем Серхио Перес уступил лидеру более половины секунды. Макс Ферстаппен по ходу сессии жаловался на работу передней части болида, которая мешала ему входить в повороты. В итоге голландец завершил тренировку с третьим временем.

Лучшим из середняков стал Эстебан Окон на Alpine. Он был единственным, кроме пилотов двух топ-команд, кто уступил лидеру менее секунды. Кроме Окона в топ-10 попали его партнер Фернандо Алонсо, Даниэль Риккардо и Ландо Норрис на McLaren, а также Пьер Гасли и Юки Цунода из AlphaTauri.

Россиянин Никита Мазепин завершил сессию с 18-м временем, опередив своего напарника Мика Шумахера. Немцу помешал вылет с трассы в начале сессии.

Представители Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли попасть в десятку после того, как их команда брала поулы два Гран При подряд.