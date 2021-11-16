Mercedes официально потребовала наказать Ферстаппена

Спустя час после того, как судьи Гран При Бразилии подучили официальную видеосъемку с бортовой камеры Макса Ферстаппена команда Mercedes направила официальный запрос в FIA с требованием пересмотреть решение касательно эпизода на 48-м круге.

Речь идет о спорном эпизоде в четвертом повороте. Там Льюис Хэмилтон атаковал Макса Ферстаппена, но гонщик Red Bull очень поздно затормозил, из-за чего выехал за пределы трассы, вынудил соперника выехать еще шире и сохранил позицию.

Судьи начали рассмотрение эпизода на основании официальной трансляции, но не имея кадров с бортовой камеры Ферстаппена. Они решили, что поводов для дополнительного расследования нет.

Позже Хэмилтон все же обогнал Ферстаппена. Но после гонки глава Mercedes Тото Вольф заявил, что если бы пилот Red Bull получил пятисекундный штраф, то он по итогам гонки стал бы третьим, уступив место еще и второму гонщику Mercedes Валттери Боттасу.

Ключевым моментом для признания вины Ферстаппена может стать доказательство того, что он выехал за пределы трассы нарочно, а не потому, что ошибся и поздно затормозил. На записи с бортовой камеры может быть видно, что он повернул руль в сторону Хэмилтона, тем самым вынудив его выехать с трассы.

Ранее директор гонки Майкл Маси говорил, что если движение рулем Ферстаппена в сторону Хэмилтона действительно будет отчетливо видно на видео, решение судей может быть пересмотрено.