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Формула 1 / Новость

Mercedes объявила об уходе главного моториста

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Mercedes объявила об уходе главного моториста
Автор:
, Главный редактор
15 июн. 2020 г., 15:08

Официально один из авторов успехов Mercedes сам принял решение об увольнении. Но слухи о его возможной отставке появились еще в сентябре...

Коуэлл пришел в подразделение, официально называющееся HPP, 16 лет назад – а возглавил его в 2014 году. Что совпало с началом в Ф1 т.н. гибридной эры и серии побед немецкой команды. Неудивительно, что специалист, принимавший более чем активное участие в разработке принципиально новой на тот момент силовой установки, считается одним из ключевых авторов шести чемпионских титулов Mercedes.

Слухи о том, что над Коуэллом сгущаются тучи, впервые появились осенью прошлого года. Поговаривали, что у Mercedes возникли проблемы с надежностью моторов третьей версии (на которые команда перешла после летнего перерыва) – и на нескольких этапах мощность двигателей пришлось ограничить. Примечательно, что именно в этот период три гонки подряд выиграли пилоты Ferrari.

Все это якобы пришлось не по душе Оле Каллениусу, который в прошлом году стал руководителем концерна Daimler. Однако утечка информации была разовой, и позже новых слухов о судьбе Коуэлла не появлялось.

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В связи с увольнением специалиста представители Mercedes заявили, что Коуэлл обеспечит как можно более спокойную «смену власти», а потом будет консультировать немецкую компанию в рамках «работы над крупным проектом» как минимум до начала 2021 года.

Новым руководителем НРР станет Хьюэл Томас, как и Коуэлл, работающий в подразделении более 15 лет.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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