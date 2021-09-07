Mercedes объявила о контракте с Расселлом

После сделанного днем ранее объявления о переходе Валттери Боттаса в Alfa Romeo не осталось ни малейших сомнений в том, что именно Расселл станет новым напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes.

Британец, который еще во времена выступлений в молодежных сериях получил поддержку штутгартского концерна, провел три последних сезона в составе Williams – однако в конце 2020-го получил возможность стартовать в Бахрейне за чемпионов мира, подменяя приболевшего Хэмилтона – и тогда уверенно переиграл своего партнера по команде Валттери Боттаса.

Фактически, тот уик-энд в Сахире и стал определяющим для обоих пилотов – и теперь 23-летний Расселл займет место Боттаса в команде из Брэкли.

«Он выигрывал в каждой гоночной категории, – приводит пресс-служба слова главы Mercedes Тото Вольфа, посвященные Джорджу. – А три сезона с Williams позволили нам понять, каким может получиться его будущее в Ф1.

Теперь наша задача в том, чтобы сообща помочь ему продолжать обучение в нашей среде – рядом с Льюисом, величайшим пилотом в истории Ф1.

Я уверен, что у них сложатся хорошие отношения, они составят сильную пару и будут добиваться результатов для Mercedes на трассах и за их пределами в последующие годы».

Он добавил: «Теперь с наших плеч упал груз выбора – планы на 2022 год понятны и озвучены. Так что важно сконцентрироваться на девяти оставшихся гонках и отдать все силы борьбе за чемпионские титулы».

После объявления о контракте с Расселлом в пелотоне Ф1 будущего сезона осталось всего три вакансии – одна в Alfa Romeo и две в Williams.