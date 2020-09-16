Mercedes объяснила задымление тормозов Хэмилтона

Перед рестартом Гран При Тосканы от колес Льюиса Хэмилтона начал валить дым, что вызвало опасения за тормозные колонки чемпиона мира. Однако, пилот Mercedes успешно стартовал и провел гонку без технических проблем.

Льюис рассказал, что сам слегка перегрел тормоза на установочном круге, а затем не успел их остудить.

«Между передними тормозами была разница в температуре почти в 200 градусов, – сказал Хэмилтон. – Так что я нагружал их, чтобы выравнять температуру. В итоге они нагрелись до тысячи градусов, и потом я пытался остужать их в последнем повороте и на всем пути до стартовой позиции.

Когда я занял позицию, повалил дым, и мне даже показалось, что я видел огонь. Переживал, что все внутренние части сгорят. К счастью, мы быстро стартовали и дальше проблем уже не возникало. Но мы были на грани».

Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин объяснил, что сильное задымление было вызвано особенностью тормозных воздухозаборников для трассы в Муджелло.

«Мы не особо волновались, – заверил Шовлин. – Отверстия для охлаждения в Муджелло по большей части закрыты, так как торможений там не много, а температуру тормозов надо поддерживать.

В итоге к тормозам поступает не много воздуха, но как только машина едет, все становится в порядке. Проблема лишь в том, что можно сжечь все углеродные детали внутри. Но все выглядело не слишком плохо, хотя и такого лучше избегать. Однако, паники у нас не было».

На Хэмилтона перегрев тормозов влияния не оказал, а вот Эстебану Окону из-за аналогичной проблемы пришлось закончить гонку. Правда, в его случае в дело вмешались обломки чужой машины.

«Уже после выезда машины безопасности какой-то обломок застрял в его тормозном воздухозаборнике. И пока он прогревал шины, температура задних тормозов мгновенно подскочила до небес, и они отказали. Мы ничего не могли поделать под красным флагом, тормоза были мертвы», – пояснил спортивный директор Renault Ален Пермейн.