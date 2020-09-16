Mercedes объяснила задымление тормозов Хэмилтона
Вал дыма от колес чемпиона перед стартом не взволновал его команду
Перед рестартом Гран При Тосканы от колес Льюиса Хэмилтона начал валить дым, что вызвало опасения за тормозные колонки чемпиона мира. Однако, пилот Mercedes успешно стартовал и провел гонку без технических проблем.
Льюис рассказал, что сам слегка перегрел тормоза на установочном круге, а затем не успел их остудить.
«Между передними тормозами была разница в температуре почти в 200 градусов, – сказал Хэмилтон. – Так что я нагружал их, чтобы выравнять температуру. В итоге они нагрелись до тысячи градусов, и потом я пытался остужать их в последнем повороте и на всем пути до стартовой позиции.
Когда я занял позицию, повалил дым, и мне даже показалось, что я видел огонь. Переживал, что все внутренние части сгорят. К счастью, мы быстро стартовали и дальше проблем уже не возникало. Но мы были на грани».
Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин объяснил, что сильное задымление было вызвано особенностью тормозных воздухозаборников для трассы в Муджелло.
«Мы не особо волновались, – заверил Шовлин. – Отверстия для охлаждения в Муджелло по большей части закрыты, так как торможений там не много, а температуру тормозов надо поддерживать.
В итоге к тормозам поступает не много воздуха, но как только машина едет, все становится в порядке. Проблема лишь в том, что можно сжечь все углеродные детали внутри. Но все выглядело не слишком плохо, хотя и такого лучше избегать. Однако, паники у нас не было».
На Хэмилтона перегрев тормозов влияния не оказал, а вот Эстебану Окону из-за аналогичной проблемы пришлось закончить гонку. Правда, в его случае в дело вмешались обломки чужой машины.
«Уже после выезда машины безопасности какой-то обломок застрял в его тормозном воздухозаборнике. И пока он прогревал шины, температура задних тормозов мгновенно подскочила до небес, и они отказали. Мы ничего не могли поделать под красным флагом, тормоза были мертвы», – пояснил спортивный директор Renault Ален Пермейн.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Адам Купер