В конце этого сезона Валттери Боттас покидает Mercedes и переходит в команду Alfa Romeo. С одной стороны это можно было бы считать неудачей, но с другой Боттас впервые за всю свою карьеру в Формуле 1 получил многолетний контракт и может не волноваться за будущее.

В пятницу в Лосаиле именно Боттас показал лучшее время на тренировках. И главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин связал успехи Боттаса как раз с тем, что теперь финну не нужно волноваться и что-то доказывать.

«Я никогда в жизни не видел Валттери таким расслабленным, – сказал Шовлин в эфире Sky F1. – Думаю, что дело как раз в смене команды. Он знает свое будущее, у него ntgthm многолетний контракт, и ему остается только гоняться, а это всегда доставляло ему удовольствие. Так что сегодня он проделал для нас отличную работу, мы им довольны.

Сегодня Боттас выглядел как человек из другого мира. Он был хорош и на быстром круге, и на длинных отрезках. И если Боттас показал, что машина хорошо здесь работает, то она заработает и для Льюиса. Но надо учесть, что ребята из Red Bull будут работать всю ночь, чтобы разобраться со своими проблемами, так что нам придется поступить также , чтобы сохранить преимущество».