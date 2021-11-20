Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гасли: Обогнать Mercedes и Red Bull? Для начала обгоним Alpine Следующая / Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете!
Формула 1 / Гран При Катара Новости

Mercedes объяснила скорость Боттаса: Он расслабился и получает удовольствие

Автор:
, Редактор

По словам главного инженера команды, он никогда не видел финна таким спокойным

Mercedes объяснила скорость Боттаса: Он расслабился и получает удовольствие

В конце этого сезона Валттери Боттас покидает Mercedes и переходит в команду Alfa Romeo. С одной стороны это можно было бы считать неудачей, но с другой Боттас впервые за всю свою карьеру в Формуле 1 получил многолетний контракт и может не волноваться за будущее.

В пятницу в Лосаиле именно Боттас показал лучшее время на тренировках. И главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин связал успехи Боттаса как раз с тем, что теперь финну не нужно волноваться и что-то доказывать.

«Я никогда в жизни не видел Валттери таким расслабленным, – сказал Шовлин в эфире Sky F1. – Думаю, что дело как раз в смене команды. Он знает свое будущее, у него ntgthm многолетний контракт, и ему остается только гоняться, а это всегда доставляло ему удовольствие. Так что сегодня он проделал для нас отличную работу, мы им довольны.

Сегодня Боттас выглядел как человек из другого мира. Он был хорош и на быстром круге, и на длинных отрезках. И если Боттас показал, что машина хорошо здесь работает, то она заработает и для Льюиса. Но надо учесть, что ребята из Red Bull будут работать всю ночь, чтобы разобраться со своими проблемами, так что нам придется поступить также , чтобы сохранить преимущество».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Гасли: Обогнать Mercedes и Red Bull? Для начала обгоним Alpine
Предыдущая новость

Гасли: Обогнать Mercedes и Red Bull? Для начала обгоним Alpine
Следующая новость

Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете!

Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете!
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете! Гран При Катара
Формула 1

Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете!

Британские регбисты потренировались в перетягивании гоночного «КамАЗа»
Дакар

Британские регбисты потренировались в перетягивании гоночного «КамАЗа»

В Honda не ждут выздоровления Маркеса до конца декабря Тесты в Хересе
MotoGP

В Honda не ждут выздоровления Маркеса до конца декабря

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас: Нам есть где прибавить Гран При Катара
Формула 1

Боттас: Нам есть где прибавить

«Чжоу – это наш новый вызов». Интервью босса Alfa Romeo Объявление Alfa Romeo Racing
Формула 1

«Чжоу – это наш новый вызов». Интервью босса Alfa Romeo

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете!
Формула 1 Формула 1

Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете!

Mercedes объяснила скорость Боттаса: Он расслабился и получает удовольствие
Формула 1 Формула 1

Mercedes объяснила скорость Боттаса: Он расслабился и получает удовольствие

Гасли: Обогнать Mercedes и Red Bull? Для начала обгоним Alpine
Формула 1 Формула 1

Гасли: Обогнать Mercedes и Red Bull? Для начала обгоним Alpine

«Я не выезжал с трассы». Мазепин объяснил повреждение шасси
Формула 1 Формула 1

«Я не выезжал с трассы». Мазепин объяснил повреждение шасси

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.