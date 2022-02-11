Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / У Риккардо новый шлем. Он персиковый Следующая / Стролл: Aston Martin не нужны деньги
Формула 1 Новости

Mercedes: Обгонять в Монако легче не станет, проще «андеркатить»

Технический директор команды оценил пользу от граунд-эффекта в плане стратегии

Mercedes: Обгонять в Монако легче не станет, проще «андеркатить»
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новая аэродинамическая концепция болидов 2022 года, где прижимная сила генерируется не столько антикрыльями, сколько граунд-эффектом, должна облегчить движение непосредственно позади лидирующего соперника. Это должно увеличить число обгонов, однако технический директор Mercedes Эндрю Шовлин предупредил, что полностью проблема решена не будет.

При этом он заявил, что с новой аэродинамикой станет легче «андеркатить» – опережать соперника за счет более раннего пит-стопа. Судя по всему, Шовлин имел ввиду, что если в 2021 году преследователь заезжал на пит-стоп будучи не в состоянии держаться ближе чем в секунде от преследуемого, то теперь разрывы будут меньше, а отвоевать за счет андерката получится больше.

«В Монако новая аэродинамика не даст никакого эффекта, так как там прямые слишком коротки, а трасса в целом очень узкая, – цитирует Шовлина издание Speedweek.com. – В Монако всегда было сложно обгонять, так будет и теперь.

Но на многих других трассах преследование лидеров станет легче. Потому, пилоты будут подвергаться сильному давлению со сторону преследователей. И еще важнее станет грамотная стратегия андерката.

Полагаю, мы увидим первые тренировки обгонов уже на тестах в Барселоне и Бахрейне. Но истинную силу команды покажут только на Гран При Бахрейна».

Высказался о новой аэродинамической схеме и пилот Ferrari Шарль Леклер. В недавнем видео-интервью пресс-службе команды он оценил потерю прижимной силы позади другой машины у болида 2021 года в 47%, а у болида 2022 года – всего в 18%.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
У Риккардо новый шлем. Он персиковый
Предыдущая новость

У Риккардо новый шлем. Он персиковый
Следующая новость

Стролл: Aston Martin не нужны деньги

Стролл: Aston Martin не нужны деньги
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1
Формула 1

Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1

Стролл: Aston Martin не нужны деньги Презентация Aston Martin
Формула 1

Стролл: Aston Martin не нужны деньги

У Риккардо новый шлем. Он персиковый
Формула 1

У Риккардо новый шлем. Он персиковый

Mercedes Больше от
Mercedes
Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1
Формула 1

Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1

Как Haas превзошла Red Bull. История двух презентаций Презентация Red Bull Racing
Формула 1

Как Haas превзошла Red Bull. История двух презентаций

В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull Презентация Red Bull Racing
Формула 1

В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull

Самое важное:

Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1
Формула 1 Формула 1

Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1

Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1
Формула 1 Формула 1

Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1

BWT стала титульным спонсором Alpine
Формула 1 Формула 1

BWT стала титульным спонсором Alpine

Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1
Формула 1 Формула 1

Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.