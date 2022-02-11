Mercedes: Обгонять в Монако легче не станет, проще «андеркатить»

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Новая аэродинамическая концепция болидов 2022 года, где прижимная сила генерируется не столько антикрыльями, сколько граунд-эффектом, должна облегчить движение непосредственно позади лидирующего соперника. Это должно увеличить число обгонов, однако технический директор Mercedes Эндрю Шовлин предупредил, что полностью проблема решена не будет.

При этом он заявил, что с новой аэродинамикой станет легче «андеркатить» – опережать соперника за счет более раннего пит-стопа. Судя по всему, Шовлин имел ввиду, что если в 2021 году преследователь заезжал на пит-стоп будучи не в состоянии держаться ближе чем в секунде от преследуемого, то теперь разрывы будут меньше, а отвоевать за счет андерката получится больше.

«В Монако новая аэродинамика не даст никакого эффекта, так как там прямые слишком коротки, а трасса в целом очень узкая, – цитирует Шовлина издание Speedweek.com. – В Монако всегда было сложно обгонять, так будет и теперь.

Но на многих других трассах преследование лидеров станет легче. Потому, пилоты будут подвергаться сильному давлению со сторону преследователей. И еще важнее станет грамотная стратегия андерката.

Полагаю, мы увидим первые тренировки обгонов уже на тестах в Барселоне и Бахрейне. Но истинную силу команды покажут только на Гран При Бахрейна».

Высказался о новой аэродинамической схеме и пилот Ferrari Шарль Леклер. В недавнем видео-интервью пресс-службе команды он оценил потерю прижимной силы позади другой машины у болида 2021 года в 47%, а у болида 2022 года – всего в 18%.