Mercedes о тактике Хэмилтона: У нас не было выбора

По ходу Гран При Монако Льюис Хэмилтон гневно выражал недовольство стратегией команды. Его позвали на пит-стоп первым среди всех пилотов, чтобы обогнать Пьера Гасли за счет андерката. Но в результате британец не только остался позади Гасли, но и пропустил вперед сменивших шины позже Серхио Переса и Себастьяна Феттеля.

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон после этапа признал, что решение команды не было удачным.

«Понимаю, чем он был недоволен, – сказал Эллисон. – Мы потеряли несколько позиций из-за стратегического решения. Такие решение всегда балансируют на тонкой грани, и сегодня мы ошиблись.

Льюису хватало резины, чтобы проехать еще несколько достойных кругов. Но Гасли мог еще не скоро поехать в боксы и мы боялись, что он так и останется блоком перед нами. У нас было окно, чтобы попробовать андеркат. Но, к сожалению, на круге выезда не смогли отыграть достаточно времени.

Темп Гасли после пит-стопа был очень низким, что позволило опередить нас Феттелю и Пересу. Но вариантов не было, ждать до пит-стопа Гасли значило сделать ему подарок. Мы должны были пойти на андеркат, чтобы остановить всю эту катастрофу. К сожалению, в итоге мы ее не остановили».

Хэмилтон финишировал в Монако седьмым и уступил лидерство в чемпионате Максу Ферстаппену.