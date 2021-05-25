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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Mercedes о тактике Хэмилтона: У нас не было выбора

Автор:
, редактор

Команда понимает недовольство Льюиса, но других вариантов не видит

Mercedes о тактике Хэмилтона: У нас не было выбора

По ходу Гран При Монако Льюис Хэмилтон гневно выражал недовольство стратегией команды. Его позвали на пит-стоп первым среди всех пилотов, чтобы обогнать Пьера Гасли за счет андерката. Но в результате британец не только остался позади Гасли, но и пропустил вперед сменивших шины позже Серхио Переса и Себастьяна Феттеля.

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон после этапа признал, что решение команды не было удачным.

«Понимаю, чем он был недоволен, – сказал Эллисон. – Мы потеряли несколько позиций из-за стратегического решения. Такие решение всегда балансируют на тонкой грани, и сегодня мы ошиблись.

Льюису хватало резины, чтобы проехать еще несколько достойных кругов. Но Гасли мог еще не скоро поехать в боксы и мы боялись, что он так и останется блоком перед нами. У нас было окно, чтобы попробовать андеркат. Но, к сожалению, на круге выезда не смогли отыграть достаточно времени.

Темп Гасли после пит-стопа был очень низким, что позволило опередить нас Феттелю и Пересу. Но вариантов не было, ждать до пит-стопа Гасли значило сделать ему подарок. Мы должны были пойти на андеркат, чтобы остановить всю эту катастрофу. К сожалению, в итоге мы ее не остановили».

Хэмилтон финишировал в Монако седьмым и уступил лидерство в чемпионате Максу Ферстаппену.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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