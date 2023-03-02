Mercedes о проблемных тестах: Мы очень быстро все исправили
Как объяснил Джордж Расселл, в команде не придали особенного значения тем сложностям, которые проявились по ходу зимней сессии
Три дня тестов в Бахрейне оказались для Mercedes очень разными. Первый порадовал команду отсутствием болтанки, по ходу второго у черной W14 внезапно пропала скорость и сломался насос в гидравлической системе, зато третий Льюис Хэмилтон завершил на второй строчке протокола, уcтупив лишь Серхио Пересу из Red Bull.
В четверг, когда участники Ф1 вновь собрались на трассе в Сахире в преддверии первого этапа сезона, Motorsport.com поинтересовался у Джорджа Расселла, нет ли оснований полагать, что машина 2023 года станет еще одной «капризной дивой».
«Мы хорошо поработали между тестами и гонкой, проведя анализ всего, что произошло по ходу зимней сессии. – объяснил пилот. – Действительно, случилось кое-что, чего мы не ожидали. Но нам удалось очень быстро все исправить. Дело в том, что мы просто слегка вышли за границу оптимального диапазона [настроек]».
Джордж добавил, что на тестах Mercedes использовала заднее крыло, которое не лучшим образом подходило к характеристикам трассы.
«В этот уик-энд у нас будет другое крыло, – объяснил он. – То, которое у нас стояло на тестах, было не оптимальным. Так что есть основания для позитива, хотя я и не стану говорить, что мы сможем разом отыграть отставание от Red Bull.
Но сейчас я ощущаю себя определенно лучше, чем в прошлую пятницу [после поломки на тестах]».
Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Также Расселл отметил, что в настрое его напарника Льюиса Хэмилтона после сезона-2022 произошли определенные изменения. Семикратный чемпион явно намерен отыграться после не самых удачных выступлений.
«Нашей прошлой машиной было сложно управлять, – объяснил Джордж. – При этом я был доволен своей формой. В квалификациях мы были практически равны.
В гонках у меня получилось добавить под конец сезона. Льюис же бился как лев. Он никогда не опускает руки, и сейчас будет даже сильнее, чем в прошлом сезоне. И меня очень радует предстоящий вызов».
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