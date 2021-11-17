Mercedes: Новый мотор Льюиса скоро растеряет мощность

Новый двигатель, установленный перед этапом в Сан-Паулу, обеспечил семикратному чемпиону мира решающее преимущество в скорости на прямых, которое стало залогом очень важной победы и позволило разом сократить отставание от Макса Ферстаппена до 14 очков.

Так как новому двигателю предстоит отработать всего четыре гонки, в Mercedes сочли возможным использовать его в режиме повышенной мощности, не особенно заботясь о ресурсе.

Однако в команде считают, что преимущество над соперниками из Red Bull не будет долгим. Этой осенью в Mercedes уже жаловались на быстрое снижение отдачи двигателей – и не сомневаются, что история повторится.

«Отдача любого мотора постепенно падает, – объяснил глава коллектива Тото Вольф. – Это значит, что и с нынешним точно будет такая же история».

При этом австриец заверил, что новых замен теперь уже точно не будет: «Это совершенно точно. ы собираемся закончить чемпионат с этим двигателем. У нас по-прежнему остаются вопросы к надежности, но мы надеемся найти на них ответы и довести сезон до конца».

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин добавил, что эффект от нового мотора в Бразилии оказался особенно весомым.

«Технически замена не требовалась, – пояснил он. – Мы не считали, что есть вероятность отказа, и сейчас не считаем так. Впрочем, эти движки работают в условиях невероятных нагрузок, потому надежность никому не гарантирована.

Но спринтерский формат позволял нам получить штраф, так как можно было заработать дополнительные очки в субботу и сократить отставание. Кроме того, на этой трассе можно обгонять и отыгрывать позиции. Мы доказали это по ходу обоих дней.

Важно было добавить еще один мотор к тем, что мы можем использовать. В Абу-Даби польза от этого может быть гораздо большей, чем просто более высокий результат гонки.

Так что было несколько причин. Всегда есть аргументы за и против, но результат показал, что мы выбрали правильную трассу для такого шага».