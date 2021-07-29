Мика Хаккинен, мягко говоря, довольно редко пишет авторские колонки. Но нынешнее положение Валттери Боттаса в Mercedes заставило экс-пилота действовать. Чемпион мира 1998 и 1999 годов специально для Motorsport.com изложил те мысли, которые считает важными в нынешнем положении Валттери.

По мнению Мики, многие неверно оценивают выступления Боттаса в Mercedes, включая и саму команду. Вот что Хаккинен написал по этому поводу:

«Меня очень привлекают те составляющие, которые нужны для успеха в Формуле 1. Это одна из причин, почему я продолжаю столь пристально следить за этим чемпионатом. И когда вижу несправедливые комментарии в отношении Валттери Боттаса, то считаю нужным высказаться, опираясь на свой собственный опыт.

Я знаю, каково это – соперничать [внутри одной команды] с лучшим пилотом своего поколения. В моем случае им был Айртон Сенна. Да и остальные мои напарники были очень сильными – Джонни Херберт, Мартин Брандл, Марк Бланделл, Найджел Мэнселл и, конечно, Дэвид Култхард.

Никого из них не назвать медленным. Каждый был очень быстрым, целеустремленным и способным пилотом.

Очень легко рассуждать о том, кто является чемпионом мира и постоянно выигрывает – и в сравнении с ним критиковать другого гонщика команды. Но такое сравнение не учитывает общей картины. Важно помнить, каково это – быль половиной чемпионского коллектива. Я завоевал оба своих титул в том числе благодаря Ди-Си, который был очень сильным напарником.

Когда меня взяли в McLaren выступать вместе с Айртоном Сенной, я получил фантастическую возможность. Но одновременно это был и сложнейший вызов. Разве можно было сравнить мой опыт и опыт Айртона? Да и что вообще такое опыт? Это количество пройденных вами кругов? Или ваша способность анализировать данные? Или ум, который позволяет вам выстраивать работу внутри команды?

На самом деле, опыт – это сочетание всех названных факторов с умением видеть динамику происходящего в команде. Небольшие вещи, неважные сами по себе, позволяют тебе добиться желаемого результата, если собрать их вместе. По ходу своей карьеры я понял, что каждый механик, инженер или техник работает по-своему. И в напряженном мире Ф1 малейшие перестановки персонала сказываются на результате.

Подиум Гран При Японии 1993 года: победитель гонки Айртон Сенна, McLaren, третье место – Мика Хаккинен, McLaren Фото: Sutton Images

И изменения среди тех, с кем ты работаешь, важны ничуть не меньше изменений в настройках машины.

Меня часто спрашивают, как я сумел опередить Айртона в квалификации за рулем McLaren. Но почему-то никто не спрашивает Валттери, как он 17 раз проехал по субботам быстрее Льюиса. Почему-то всем кажется, что я добился чего-то необычного, а его результаты якобы просто есть следствие выступлений за Mercedes.

У нас с Айртоном было всего три совместных гонки [в конце 1993 года], но они очень многому научили меня. Мне приходилось постигать так много нового, и это касалось не только способности получать максимум от машины, но и понимания работы команды – того, как и на чем она концентрируется.

По ходу карьеры у меня порой случалось так, что шины отказывались работать, и напарник ехал на семь десятых быстрее. Ты переходишь на мягкий состав и показываешь то же время, что у него на жестком. Это ужасное чувство. Ты начинаешь копаться в данных, смотреть температуру, давление, настройки – пытаешься понять, что дает тому парню такую скорость.

Мне известно ощущение, когда в такие моменты ты копируешь настройки напарника, выезжаешь на трассу – и оказывается, что машиной очень сложно управлять. Но время круга при этом сразу становится на полсекунды лучше! Все это как раз часть процесса обучения. Такие эпизоды учат, что ни к чему быть слишком эгоистичным – стоит непредвзято относиться к парню из другой половины гаража.

Совместная работа гонщиков является важнейшим компонентом для топ-команды. В Mercedes лучше других знают, что может произойти, если противостояние двух пилотов зайдет в деструктивное русло. И частично задача Валттери с самого начала работы в команде состояла именно в том, чтобы работать рядом с Льюисом, работать максимально эффективно, но при этом поддерживая коммуникации с ним.

Валттери Боттас, Mercedes, второе место Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Создание позитивной атмосферы внутри команды и умение сделать так, чтобы все двигались в одном направлении, является необходимым качеством. Это важно, когда твоя команда доминирует, но еще важнее при появлении сильной конкуренции, как будет в 2022-м, когда вступят в силу совершенно новые правила. Обоим гонщикам придется работать с полной самоотдачей, чтобы дать команде базис для последующих действий.

Да, только один пилот сможет стать чемпионом мира, для этого обычно требуется выиграть больше всех гонок. А это значит – нужно опережать того, с кем делишь боксы. Когда у вас одинаковые машины, добиться такого всегда непросто. Будучи чемпионом мира, ты неизбежно выстраиваешь команду вокруг себя, и из-за этого твоему напарнику приходится работать еще больше.

Когда я сам выступал, то имел привычку постоянно жаловаться – обычно своему менеджеру Кеке Росбергу. Думаю, это обычная практика. Я говорил, что команда неправильно делает то или это – а Кеке традиционно советовал мне заткнуться и заняться делом.

Сейчас другие времена, и их особенность в частности в том, что у гонщиков и команд есть несоизмеримо больше данных для анализа. Потому гораздо большего уважения заслуживают как те, кто выигрывает Гран При, так и напарники, оказывающие им поддержку.

По ходу квалификации в Сильверстоуне Валттери сделал именно это, разогнав Льюиса в слип-стриме. В гонке он без борьбы пропустил его, чтобы команда смогла добиться наилучшего результата. Все это очень непросто. В Mercedes честно обо всем говорят, и Валттери отлично знает свою задачу – опережать соперников команды, что особенно важно с учетом усиления Red Bull и Honda.

Я совершенно точно знаю, что после перехода из Williams в Mercedes Валттери не прекращал работу над собой. В Williams он девять раз поднимался на подиум и помог им стать третьими в Кубке конструкторов на протяжении двух лет подряд. Но в Mercedes его ждал совершенно иной вызов, ведь это команда совсем другого уровня.

Валттери Боттас, Mercedes W12, выезжает из гаража Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Когда я сам перешел из Lotus в McLaren, это был похожий опыт. Я знал, что попал в правильное место, где меня окружают нужные люди и технологии. И это давало ощущение невероятного облегчения. В то же время, когда ты приходишь в команду, где люди знают путь к успеху, то должен очень многому научиться. Валттери избрал тот же самый подход.

Став напарником Льюиса, он тут же получил максимально грозного соперника. Потому было просто невероятно, как он сохраняет хладнокровие, контроль над ситуацией и целеустремленность. Несмотря на сложность ситуации и появившуюся с самого начала критику, он продолжал упорно работать. И концентрировался на том, чтобы получить максимум от каждого уик-энда, принося команде нужный результат.

Есть популярный миф, что если у тебя самая лучшая машина, то одерживать победы легко. Он лишь показывает, насколько недооценивают сложность задачи.

В Формуле 1 не может быть легких побед, идет ли речь о тех 20 гонках, что выиграл я, или о девяти Гран При, где сильнейшим стал Валттери. Когда твоим товарищем по команде является обладатель множества титулов, побеждать еще сложнее.

Для каждой команды, которая стремится поддерживать чемпионский уровень, внутренняя гармония и внимание к своим гонщикам являются важными факторами. И это одна из причин, почему я уверен – Валттери заслуживает большего признания за ту работу, которую выполняет».

Валттери Боттас, Mercedes, и обладатель поула Льюис Хэмилтон, Mercedes, в закрытом парке Фото: Энди Хон / Motorsport Images