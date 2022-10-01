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История с борьбой FIA против украшений гонщиков началась этой весной и закончилась запретом на ювелирные изделия, хотя участники чемпионата и просили оставить их в покое, дав возможность носить важные для каждого предметы при управлении машиной.

Однако по ходу Гран При Сингапура старая история напомнила о себе: Льюиса Хэмилтона после третьей тренировки вызвали к судьям, так как на кадрах трансляции гонщика можно было увидеть с пирсингом в носу – семикратный чемпион с июня не носил его, садясь за руль.

Однако пилот объяснил, что прежде снимал украшение – но сейчас не смог сделать этого из-за рекомендации медиков после обнаружения инфекции носоглотки. Врачи сказали, что пирсинг лучше оставить на месте до полного выздоровления. Так что наказывать Льюиса не стали.

А вот команде пришлось заплатить штраф в 25 тысяч евро: заполняя до начала уик-энда электронную форму самоконтроля, Mercedes не указала, что гонщик сохранит свое украшение.

«Я все рассказал им [судьям] еще до квалификации, – объяснил Хэмилтон репортерам. – И не собираюсь делать никаких заявлений. На самом деле, эта штука у меня в носу уже несколько лет.

В начале года мы прошли через всю эту суету, сейчас я нашел способ, как сделать ее разъемной. Они дали мне время, несколько гонок: сделали исключение, чтобы я отыскал выход. Я нашел возможность снять ее и потом возвращать обратно.

Но в этот раз у меня инфекция, из-за которой в носу вздулся кровяной пузырь. Это было довольно болезненно. Мне пришлось снимать свою висюльку и заниматься всем этим – гной, кровь, ничего приятного.

Сейчас все идет на поправку, и они [медики] посоветовали мне не снимать эту штуку. Просто безумие, что нам приходится говорить о таких вещах. Все остальные украшения я снял, а как они решат с этим – для меня неважно».

Шарль Леклер тоже едва не попал к судьям: на его правой руке по ходу пресс-коференции заметили серебряное кольцо. Но гонщик заверил, что снимает его перед тем, как сесть в машину.

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