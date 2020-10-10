Mercedes не ведет переговоры с Хэмилтоном как минимум до ноября

У Льюиса Хэмилтона по-прежнему нет контракта с Mercedes на 2021 год. Шестикратный чемпион мира и команда не раз заявляли, что намерены продолжить сотрудничество, однако сделка до сих пор не заключена. По словам Тото Вольфа, на этом сказалась эпидемия коронавируса.

«Льюис живет в Монако, а я в Англии, а сейчас из одной страны в другую просто так не поедешь, – сказал Вольф. – Мы хотим Льюиса за рулем нашей машины, а он хочет остаться в Mercedes. Просто так вышло, что контракт еще не подписан».

При этом, подписания контракта стоит ждать не раньше ноября - Вольф пояснил, что до завершения Гран При Эмилии-Романьи (1 ноября) в Имоле переговоров не будет.

«Потом кто-то из нас должен будет сделать первый шаг», – пояснил Вольф в интервью каналу ORF.