Mercedes не ведет переговоры с Хэмилтоном как минимум до ноября
Вольф рассказал о помехах при подписании нового контракта с Льюисом
У Льюиса Хэмилтона по-прежнему нет контракта с Mercedes на 2021 год. Шестикратный чемпион мира и команда не раз заявляли, что намерены продолжить сотрудничество, однако сделка до сих пор не заключена. По словам Тото Вольфа, на этом сказалась эпидемия коронавируса.
«Льюис живет в Монако, а я в Англии, а сейчас из одной страны в другую просто так не поедешь, – сказал Вольф. – Мы хотим Льюиса за рулем нашей машины, а он хочет остаться в Mercedes. Просто так вышло, что контракт еще не подписан».
При этом, подписания контракта стоит ждать не раньше ноября - Вольф пояснил, что до завершения Гран При Эмилии-Романьи (1 ноября) в Имоле переговоров не будет.
«Потом кто-то из нас должен будет сделать первый шаг», – пояснил Вольф в интервью каналу ORF.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин