Mercedes не уйдет из Формулы 1 – но его там станет меньше

Во вторник концерн Daimler (одной из торговых марок которого является бренд Mercedes) представил своим инвесторам очередной вариант глобальной стратегии своего развития в ближайшем будущем. В соответствующих документах нашлось место и программе выступлений заводской команды в Формуле 1.

Напомним, что в последние годы тема возможного ухода немецкой команды из чемпионата то и дело всплывает на страницах прессы или в разговорах в паддоке. Причины называются самые разные – от испортившихся отношений между руководством концерна и Тото Вольфом до смещения фокуса на проекты, более актуальные с точки зрения сбережения ресурсов и заботы об окружающей среде.

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Но, судя по докладу для инвесторов, Mercedes не видит особых противоречий между планами развивать производство электромобилей и участием в Формуле 1. «Мы будем использовать технологический потенциал Формулы 1 для развития гибридных решений и создания принципиально новых технологий, которые могли бы появиться на автомобилях линейки AMG», – заявил в своем докладе глава концерна Ола Каллениус.

Смещение акцента на продвижение бренда AMG является единственным заметным изменением в подходе к выступлениям в чемпионате мира. Ожидается, что логотипы марки, под которой выпускаются самые мощные и быстрые версии автомобилей Mercedes, в следующем году станут заметнее – а собственно марка Mercedes отступит на второй план.