Mercedes не станет оспаривать дисквалификацию Хэмилтона
Чемпионы не хотят вести кабинетную борьбу
Руководство Mercedes решило не подавать апелляцию на исключение Льюиса Хэмилтона из протокола квалификации Гран При Бразилии. Семикратный чемпион мира накануне взял поул-позицию, на четыре десятых опередив Макса Ферстаппена. Однако после сессии на его болиде нашли нарушение технического регламента в системе DRS.
В преддверии спринтерского заезда судьи решили дисквалифицировать Хэмилтона. В итоге, в спринте вместо первого места он будет стартовать с последнего. Теоретически, апелляция могла бы сохранить за Льюисом первое место на старте спринта до того, как она будет рассмотрена.
В Mercedes свое решение объяснили тем, что хотят выиграть чемпионат на трассе. После дисквалификации Хэмилтона спринт с первого места начнет Ферстаппен, который выигрывает у Льюиса 19 очков в чемпионате.
У Хэмилтона отобрали поул спринта, он стартует последним
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