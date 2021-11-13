Mercedes не станет оспаривать дисквалификацию Хэмилтона

Руководство Mercedes решило не подавать апелляцию на исключение Льюиса Хэмилтона из протокола квалификации Гран При Бразилии. Семикратный чемпион мира накануне взял поул-позицию, на четыре десятых опередив Макса Ферстаппена. Однако после сессии на его болиде нашли нарушение технического регламента в системе DRS.

В преддверии спринтерского заезда судьи решили дисквалифицировать Хэмилтона. В итоге, в спринте вместо первого места он будет стартовать с последнего. Теоретически, апелляция могла бы сохранить за Льюисом первое место на старте спринта до того, как она будет рассмотрена.

В Mercedes свое решение объяснили тем, что хотят выиграть чемпионат на трассе. После дисквалификации Хэмилтона спринт с первого места начнет Ферстаппен, который выигрывает у Льюиса 19 очков в чемпионате.