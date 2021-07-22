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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?

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, главный редактор

Оказывается, два внешне одинаковых элемента с одинаковыми настройками могут отличаться по своей эффективности

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?

Столкнувшись на первом круге Гран При Великобритании с Максом Ферстаппеном, Льюис Хэмилтон отделался сравнительно небольшими повреждениями своего болида. Хотя после остановки выяснилось, что на машине был поврежден колесный диск (что в случае продолжения гонки могло привести к сходу), непосредственно после инцидента автомобиль британца мог продолжать движение без потери темпа.

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В частности, при контакте не были повреждены основные элементы переднего крыла. Но после остановки гонки механики обнаружили сломанное крепление датчика температуры шины. Эта поломка была устранена с помощью клея и клейкой ленты. При этом у наблюдателей возник вопрос: почему же команда не предпочла заменить переднее крыло целиком? Ответ дал технический директор чемпионского коллектива Джеймс Эллисон.

«Мы понимали, что с этим крылом баланс автомобиля был максимально близок к идеалу, – пояснил инженер. – Не только с этими настройками крыла, но именно с этим конкретным экземпляром крыла. Дело в том, что при нынешней технологии производства между разными экземплярами может быть небольшая, минимальная разница – и эта разница может пусть и в небольшой степени, но повлиять на баланс машины. И мы не хотели рисковать нарушить столь хорошую конфигурацию машины установкой нового крыла.

Было гораздо логичнее с помощью подручных средств ликвидировать минимальные повреждения, связанные с датчиком температуры шин. Тем более, что нам ничем не пришлось жертвовать: ремонт произвели быстро, и датчик после этого на протяжении всей гонки работал как надо».

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