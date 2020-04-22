«Mercedes не сделал настройки под Шумахера». Экс-менеджер ответил критику Михаэля
Вилли Вебер уверен, что провал Михаэля в немецкой команде был вызван не возрастом пилота, а особенностями конструкции машины
На прошлой неделе бывший конструктор Формулы 1 Джон Барнард заявил, что Михаэль Шумахер не добился успеха в Mercedes, так как машина ему не подходила – а справиться с ее недостатками семикратный чемпион мира не мог из-за возраста.
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Экс-менеджер Шумахера Вилли Вебер, комментируя заявления Барнарда, согласился с тем, что немецкому гонщику было непросто адаптироваться к болиду, но вины пилота в этом не нашел.
«Михаэлю нужны особые настройки машины для его стиля езды, а конструкция Mercedes не обеспечивала нужного диапазона настроек, – сказал Вебер в интервью немецкой газете Kolner Express. – Машины тогда развивались в другом направлении, и Михаэль не мог повлиять на ситуацию сильно, как в Benetton и Ferrari.
Росс Браун не смог серьезно улучшить машину после 2009 года. Росберг оказался быстрее, и Михаэлю нечем было компенсировать отставание. Пришли другие технологии и новое поколение пилотов, хотя Михаэль по-прежнему был в своей лучшей форме».
По мнению Вебера, само возвращение Шумахера в Ф1 было ошибкой: «Михаэль провалился в Mercedes. Ему стоило меня послушать. Он все перепробовал, вместе с Росбергом они сделали Mercedes быстрее, чтобы команда потом завоевала все эти титулы. Но это возвращение само по себе было ненужным».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Mercedes не сделал настройки под Шумахера». Экс-менеджер ответил критику Михаэля
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