Mercedes не подпишет контракт с Хэмилтоном до конца сезона-2020

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2020 года, и чемпион мира все еще не подписал новый договор. Ранее британские СМИ сообщали, что стороны согласовали трехлетний контракт с зарплатой примерно в $50 млн в год.

Однако по данным немецкого канала RTL, сделка точно не будет заключена до окончания сезона-2020. Босс Mercedes Тото Вольф тоже не исключил такой вариант.

«Так может быть, – сказал Вольф немецкому каналу Sky. – Мы уже так делали. Мне нравится работать с Льюисом и, думаю, это чувство взаимно. Подобный контракт требует детальной работы и мы не хотим с этим торопиться».

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Хэмилтон хочет получить повышение зарплаты, а в головном штабе Daimler не готовы пойти на это в связи с кризисом.