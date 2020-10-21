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Формула 1 / Новость

Mercedes не переименуют в AMG

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Mercedes не переименуют в AMG
Автор:
, Редактор Ф1

Влияние бренда расширят, но о смене названия команды речи не идет

В начале октября босс Daimler Ола Калениус объявил о намерении с 2021 года усилить связи между командой Формулы 1 Mercedes и брендом спорткаров AMG. Появились слухи, что по примеру Renault, которая со следующего года будет называться Alpine, Mercedes тоже будет переименована в AMG.

Однако босс команды Тото Вольф заверил, что этого не произойдет.

«Новая стратегия предполагает предоставление суб-брендам более широкой маркетинговой платформы, – сказал Вольф. – AMG это наш высокоскоростной бренд, а машины Ф1 тоже высокоскоростные.

Название Mercedes не исчезнет из Формулы 1. Наоборот, наше шасси всегда будет называться Mercedes, как и команда.

Но мы вдобавок и AMG тоже. Мы представляем AMG и хотим усилить видимость этого бренда».

Бренд AMG является частью официального названия команды Mercedes с 2012 года. Он также отражен на болиде команды в качестве спонсора.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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