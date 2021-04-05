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Формула 1 / Новость

Mercedes не могла уладить конфликт Росберга и Хэмилтона. Вольф объяснил причину

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, редактор

Босс Mercedes полагает, что ошибка была допущена при найме Нико и Льюиса

Mercedes не могла уладить конфликт Росберга и Хэмилтона. Вольф объяснил причину

В начале работы в Mercedes Тото Вольф оказался в сложной ситуации из-за вражды между пилотами команды: Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. Пилоты не сотрудничали друг с другом, а на трассе их борьба доходила до столкновений.

По мнению Вольфа, он никак не мог исправить это положение, так как при найме гонщиков его предшественники не учли сложную историю их взаимоотношений. Росберг и Хэмилтон были друзьями детства, но со временем их соперничество переросло во вражду.

«Я не мог изменить ситуацию, потому что пилотов наняли до моего прихода. Никто не подумал об отношениях между ними. Об их прошлом. Был исторический контекст, о котором никто из нас не знал.

Теперь мы смотрим, как пилоты работают друг с другом, что происходит, если у одного из них поломка. Мы понимаем раздражение и боль, если все складывается против одного из них, но стараемся поддерживать положительную динамику в команде».

Вольф не согласен с тем мнением, что борьба внутри команды помогает обоим пилотам работать на пределе возможностей.

«Не уверен, что это помогает выжимать максимум из обоих, потому что появляется негатив, а нам требуется командная работа, – сказал Вольф. – Если в переговорной комнате царит негатив из-за враждебности между пилотами, то это выливается в плохую энергию, и я не позволю подобному повториться».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Нико Росберг
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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