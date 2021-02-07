Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

Недавно появились слухи о том, что новый контракт с Mercedes даст Льюису Хэмилтону возможность заблокировать найм любого потенциального напарника. Однако на деле такой опции в контракте не будет, так как Льюис уже знает, с кем будет работать в команде в 2022 году.

Власти Хэмилтона в Mercedes не хватило, чтобы выбить себе комфортного напарника. В последние годы Льюис постоянно поддерживал продление соглашений с Валттери Боттасом, с которым он хорошо поладил. Однако слухи о том, что семикратный чемпион мира боится перехода в его команду Макса Ферстаппена оказались ошибочны.

И объяснение весьма простое: кто станет следующим пилотом Mercedes уже известно. Это Джордж Расселл, а не Ферстаппен. И сам Хэмилтон хорошо об этом знает еще с тех пор, как Джордж подменил его на Гран При Сахира. Сообщают, что Льюис затем посмотрел телеметрию молодого пилота и увидел в нем серьезную угрозу.

В дебютном Гран При за Mercedes Расселлу не хватило 26 тысячных секунды, чтобы завоевать поул. А в гонке он сразу же обогнал Боттаса и уверенно лидировал. Лишь на двойном пит-стопе и последовавший за ним прокол выпихнули Джорджа на невпечатляющее девятое место.

Хэмилтон хорошо понимает, что если он переборщит, затягивая подписание нового контракта, то его место займет именно Расселл, а не Ферстаппен. Босс Mercedes Тото Вольф никогда не забывал про голландца, еще когда пытался украсть его у Red Bull до дебюта в Формуле 1. Вольф хотел бы видеть в Максе преемника Льюиса, но место уже занято Джорджем.

Англичанина полюбил глава Daimler Ола Калениус, ведь Расселл за одну гонку доказал, что на Mercedes бороться за титул могли бы разные пилоты. Послание понятно: титулы выигрывает Mercedes, а не Хэмилтон. Хотя мы с таким мнением не согласны, ведь надо признавать заслуги чемпиона мира и его вклад в успехи команды. Расселл-то уже украл часть находок Льюиса, чтобы использовать их в Williams.

Однако, странно, что в СМИ по-прежнему больше говорят о Ферстаппене, чем о Расселле, хотя именно Джордж выглядит угрозой, действительно способной подорвать построенную вокруг Хэмилтона систему.

Разница между выбором Ферстаппена и Расселла, это разница между взглядами Вольфа и Калениуса. У главы команды больше нет той автономии, что была при Дитере Цетше. Калениус оказался более активным и хочет сам принимать решения.

Льюис должен понять новую систему и показать понимание, подписав новый контракт. Вопрос лишь в том, как такой властный дуализм повлияет на прежде монолитную систему работы.