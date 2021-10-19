Mercedes не будет решать проблемы с надежностью в 2021 году

Во второй половине сезона-2021 Mercedes столкнулся с проблемами с надежностью силовых установок. И Валттери Боттас, и Льюис Хэмилтон уже перешли на четвертые моторы, получив штрафы, и многие эксперты считают, что этим дело не ограничится.

Mercedes не говорит, в чем именно проблемы с его двигателями. Более того, босс команды Тото Вольф уверяет, что и сам точно не знает, из-за чего моторы стали менее живучими. При этом австриец даже не собирается пытаться в этом разобраться.

По мнению Вольфа, за шесть гонок до конца сезона дорабатывать двигатели нет смысла.

«Сейчас мы можем только постараться минимизировать проблемы и как можно лучше с ними справляться, – цитирует Вольфа AMuS. – Сейчас нет смысла делать какие-то новые детали».

На Гран При Турции Льюис Хэмилтон получил новый двигатель внутреннего сгорания, но оставил остальные части от старой силовой установки. Чтобы избежать штрафа, британцу надо провести семь гонок на одном ДВС.