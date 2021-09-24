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Формула 1 / Гран При России Новости

Mercedes не будет менять мотор Хэмилтона в Сочи

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Вольф не будет торопиться с лишней силовой установкой для Льюиса

Mercedes не будет менять мотор Хэмилтона в Сочи

Red Bull решила сменить силовую установку Макса Ферстаппена на Гран При России, из-за чего голландец будет стартовать с последнего места. Для Макса этот мотор будет уже четвертым в сезоне, так что в дальнейшем он наверняка избежит наказаний за смену двигателя.

А вот главный соперник Ферстаппена по чемпионату Льюис Хэмилтон пока использует третий мотор и как минимум в Сочи менять его не собирается. Босс Mercedes Тото Вольф рассказал, что потенциальную замену отложат до этапа, на котором скорость у его комады будет хуже, чем в Сочи.

«У нас тут хорошие шансы, – сказал Вольф Motorsport.com. – Если все пойдет по плану, мы будем стартовать с первого ряда и можем набрать много очков.

Сейчас мы следим за улучшением надежности силовой установки, пока оно не произошло. Так что мы движемся от этапа к этапу».

«Бывают этапы, где у тебя совсем нет темпа или ты попадаешь в аварию и все равно будешь стартовать в хвосте. Так что преждевременно менять мотор мы не хотим».

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