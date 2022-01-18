Mercedes назвал дату презентации болида 2022 года

Mercedes стала четвертой командой, которая объявила дату презентации машины 2022 года. Ее покажут 18 февраля, при этом презентация будет транслироваться онлайн и проходить в Сильверстоуне.

Ожидается, что в новом сезоне болиды вернуться к традиционной для Mercedes серебристой ливрее: в последние годы команда выступала на черных машинах в знак солидарности с борьбой против расизма.

Индекс нового болида не стал сюрпризом. Машину назвали W13 E Performance в соответствии с традиционной для команды нумерацией. При этом в Mercedes не побоялись и не пропустили «несчастливую» цифру 13, которая следует по порядку после W12 2021 года.

Пилотами Mercedes в новом году станут новичок команды Джордж Расселл и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Последний, впрочем, хранит молчание с Гран При Абу-Даби, где из-за решений дирекции гонки он уступил титул Максу Ферстаппену. Это уже породило слухи о том, что Хэмилтон может не вернуться в гонки, хотя официально ничего подобного не подтверждалось.

Расписание презентаций команд Ф2 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины 10 февраля Aston Martin AMR22 11 февраля McLaren MCL36 17 февраля Ferrari ? 18 февраля Mercedes W13 ? Red Bull RB18