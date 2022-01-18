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Формула 1 Новости

Mercedes назвал дату презентации болида 2022 года

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Новые машины представят позже, чем Ferrari

Mercedes назвал дату презентации болида 2022 года

Mercedes стала четвертой командой, которая объявила дату презентации машины 2022 года. Ее покажут 18 февраля, при этом презентация будет транслироваться онлайн и проходить в Сильверстоуне.

Ожидается, что в новом сезоне болиды вернуться к традиционной для Mercedes серебристой ливрее: в последние годы команда выступала на черных машинах в знак солидарности с борьбой против расизма.

 

Индекс нового болида не стал сюрпризом. Машину назвали W13 E Performance в соответствии с традиционной для команды нумерацией. При этом в Mercedes не побоялись и не пропустили «несчастливую» цифру 13, которая следует по порядку после W12 2021 года.

Пилотами Mercedes в новом году станут новичок команды Джордж Расселл и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Последний, впрочем, хранит молчание с Гран При Абу-Даби, где из-за решений дирекции гонки он уступил титул Максу Ферстаппену. Это уже породило слухи о том, что Хэмилтон может не вернуться в гонки, хотя официально ничего подобного не подтверждалось.

Расписание презентаций команд Ф2 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
17 февраля Ferrari ?
18 февраля Mercedes W13
? Red Bull RB18
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