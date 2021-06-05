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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Mercedes нашла удачные настройки для Баку в последний момент

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Льюис Хэмилтон рассказал, как машина, с которой весь уик-энд были проблемы, вдруг ожила в квалификации

Mercedes нашла удачные настройки для Баку в последний момент

Машины команды Mercedes смотрелись не слишком хорошо по ходу тренировок Гран При Азербайджана – однако в итоге Льюис Хэмилтон смог показать 2-й результат в квалификации. По окончании субботних заездов семикратный чемпион мира сообщил, что добиться заметного прогресса чемпионской команде удалось буквально в последний момент.

«Машина была не так плоха в первой тренировке, но по ходу второй и третьей практик все становилось хуже и превратилось чуть ли не в катастрофу. Мы пришли к мысли сделать кое-какие изменения в машине вечером в пятницу, но не смогли побороть проблему. Вечером мы были на трассе до одиннадцати вечера, а потом приехали рано утром – и в последние моменты перед началом сессии вносили какие-то изменения в настройки.

В итоге буквально в самом конце сессии мы сделали кое-что, что позволило частично раскрыть потенциал машины. Это «кое-что» было связано с работой шин. До этого мы никак не могли заставить покрышки работать так же эффективно, как они работали на машинах других команд-лидеров. После того как эта находка была сделана, я продолжил дальше работать в этом направлении – и это принесло плоды. Машина в середине субботней тренировки и машина в квалификации – это просто ночь и день. И мы вроде как снова в игре».

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Кое-что о процессе поиска настроек рассказал и руководитель Mercedes Тото Вольф: «Мы работали по достаточно сложной инженерной программе – и не боялись пробовать экстремальные варианты. Впрочем, дело не в том, что мы приняли какое-то сверхсмелое решение и оно выстрелило. Мы просто подбивали цифры, что-то пробовали, получали обратную связь от пилотов – и в конце концов сделали машину более быстрой. Понимание того, что у нас получилось, пришло по ходу последнего выезда на трассу сегодня утром».

Чуть позже Хэмилтон упомянул, что ключевым параметром, работа с которым позволила команде добиться прогресса, был баланс прижимной силы, который меняется путем корректировки настроек антикрыльев. При этом эксперты заметили, что на двух машинах команды эти аэродинамические элементы были настроены по-разному. Сразу же возникли подозрения, что именно этим может объясняться разница между Хэмилтоном и Боттасом (показавшим только 10-й результат).

 

«Я не думаю, что настройки имели столь большое влияние, – прокомментировал такие подозрения Вольф. – Если эта разница и проявит себя, то, скорее, завтра. И опять же, она вряд ли будет велика. Весь вопрос в том, что машиной было непросто управлять – и если Льюис к квалификации обрел уверенность, у Валттери по-прежнему были проблемы. А две недели в Монако все было наоборот».

Тем временем Хэмилтон, воспользовавшийся в конце своего быстрого круга слип-стримом за спиной напарника, выразил уверенность, что на последних минутах квалификации мог бы улучшить свое время.

«Я ждал последней попытки с предвкушением – думаю, мой результат был бы очень близок к результату Шарля. Резервы определенно были – к примеру, во время первого быстрого круга я подобрался слишком быстро к Валттери. Из-за этого мне было тяжело – в частности, были потери на втором секторе».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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