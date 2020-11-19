Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
21 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции

Поделились
Комментарии
Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции
Автор:
, Ответственный редактор

Несмотря на уверенную победу Льюиса Хэмилтона в гонке, стамбульская квалификация поставила перед чемпионской командой серьезные вопросы

Со старта сезона-2014, когда в Формуле 1 началась гибридная эра, во всех Гран При до единого хоть кто-то из пилотов Mercedes обязательно стартовал из первой пятерки. Эта серия прервалась на Гран При Турции: под субботним дождем Льюис Хэмилтон показал шестое время, Валттери Боттас стал девятым. 

При этом от лучшего результата Лэнса Стролла оба гонщика отстали на несколько секунд.

Читайте также:

В рамках традиционного брифинга по итогам этапа глава тактического штаба команды Джеймс Воулс рассказал, что прошедшие дни в Брэкли посвятили анализу квалификации. Команде важно было понять, что не позволило добиться большего – чтобы избежать этих проблем в дальнейшем. 

«В первом сегменте все выезжали из боксов на дождевых шинах и совершали серии из нескольких кругов, – рассказал Воулс. – В тот момент мы смотрелись неплохо на фоне соперников, оба гонщика вошли в пятерку лидеров. 

Только в конце Q1, после нескольких пауз из-за красных флагов, нам стал понятен истинный масштаб проблем. Все команды и все пилоты [кроме Mercedes] проезжали один быстрый круг на дождевой резине, после чего та начинала работать.

Вопрос был в выводе шин в нужный температурный диапазон. Во втором сегменте все вновь проводили длинные серии, и на этот раз мы уже были в двух секундах позади [Макса] Ферстаппена.

Это совсем не то отставание, какое мы видели в конце Q1. Гораздо больше. И дело было в возможностях машины. 

В финале Стролл использовал в точности ту же тактику, что и мы. Один быстрый круг на дождевых, затем два на промежуточных, которые в тот момент позволяли ехать быстрее. 

Нам нужно было разобраться, в чем дело. Тут все крутится вокруг той энергии, которую вы передаете на шину. Это энергия от мотора на разгонах и в поворотах, энергия от тормозов на замедлениях. Это касается как передней, так и задней резины.  

Понятно, что дождь постоянно отнимает энергию у резины. Потому в таких условиях надо передавать ее на шины еще активнее». 

По словам Воулса, его бригаде удалось выяснить, что мешало команде в Турции. Он не раскрыл подробностей, но отметил, что эти находки принесут пользу уже в будущем сезоне. Шансы на то, что в трех оставшихся гонках в Бахрейне и Абу-Даби условия будут похожими на турецкие, крайне малы. 

«Однако есть вероятность, что похожая картина может вновь возникнуть в ближайшем будущем. И нам нужно быть готовыми к этому», – отметил Джеймс.

Читайте также:

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему

Предыдущая новость

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Бриаторе: Возвращение Алонсо в Ф1 – наш совместный проект
Формула 1 Формула 1 / Реакция

Бриаторе: Возвращение Алонсо в Ф1 – наш совместный проект

AMuS: Команды Ф1 обсудят новый вариант заморозки моторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

AMuS: Команды Ф1 обсудят новый вариант заморозки моторов

Формула 1 без Хэмилтона: какой она будет?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Формула 1 без Хэмилтона: какой она будет?

Самое важное:

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему

AMuS: Команды Ф1 обсудят новый вариант заморозки моторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

AMuS: Команды Ф1 обсудят новый вариант заморозки моторов

Бриаторе: Возвращение Алонсо в Ф1 – наш совместный проект
Формула 1 Формула 1 / Реакция

Бриаторе: Возвращение Алонсо в Ф1 – наш совместный проект

Самое читаемое

1
Формула 1

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему

2
Формула 1

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции

3
Формула 1

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото

4
Формула 1

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1

5
Формула 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

8d

Самое важное:

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции
Формула 1

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему
Формула 1

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему

AMuS: Команды Ф1 обсудят новый вариант заморозки моторов
Формула 1

AMuS: Команды Ф1 обсудят новый вариант заморозки моторов

Бриаторе: Возвращение Алонсо в Ф1 – наш совместный проект
Формула 1

Бриаторе: Возвращение Алонсо в Ф1 – наш совместный проект

Йос Ферстаппен задумался о возвращении в гонки
Формула 1

Йос Ферстаппен задумался о возвращении в гонки

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.