Со старта сезона-2014, когда в Формуле 1 началась гибридная эра, во всех Гран При до единого хоть кто-то из пилотов Mercedes обязательно стартовал из первой пятерки. Эта серия прервалась на Гран При Турции: под субботним дождем Льюис Хэмилтон показал шестое время, Валттери Боттас стал девятым.

При этом от лучшего результата Лэнса Стролла оба гонщика отстали на несколько секунд.

В рамках традиционного брифинга по итогам этапа глава тактического штаба команды Джеймс Воулс рассказал, что прошедшие дни в Брэкли посвятили анализу квалификации. Команде важно было понять, что не позволило добиться большего – чтобы избежать этих проблем в дальнейшем.

«В первом сегменте все выезжали из боксов на дождевых шинах и совершали серии из нескольких кругов, – рассказал Воулс. – В тот момент мы смотрелись неплохо на фоне соперников, оба гонщика вошли в пятерку лидеров.

Только в конце Q1, после нескольких пауз из-за красных флагов, нам стал понятен истинный масштаб проблем. Все команды и все пилоты [кроме Mercedes] проезжали один быстрый круг на дождевой резине, после чего та начинала работать.

Вопрос был в выводе шин в нужный температурный диапазон. Во втором сегменте все вновь проводили длинные серии, и на этот раз мы уже были в двух секундах позади [Макса] Ферстаппена.

Это совсем не то отставание, какое мы видели в конце Q1. Гораздо больше. И дело было в возможностях машины.

В финале Стролл использовал в точности ту же тактику, что и мы. Один быстрый круг на дождевых, затем два на промежуточных, которые в тот момент позволяли ехать быстрее.

Нам нужно было разобраться, в чем дело. Тут все крутится вокруг той энергии, которую вы передаете на шину. Это энергия от мотора на разгонах и в поворотах, энергия от тормозов на замедлениях. Это касается как передней, так и задней резины.

Понятно, что дождь постоянно отнимает энергию у резины. Потому в таких условиях надо передавать ее на шины еще активнее».

По словам Воулса, его бригаде удалось выяснить, что мешало команде в Турции. Он не раскрыл подробностей, но отметил, что эти находки принесут пользу уже в будущем сезоне. Шансы на то, что в трех оставшихся гонках в Бахрейне и Абу-Даби условия будут похожими на турецкие, крайне малы.

«Однако есть вероятность, что похожая картина может вновь возникнуть в ближайшем будущем. И нам нужно быть готовыми к этому», – отметил Джеймс.