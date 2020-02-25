Mercedes: Наши моторы стали мощнее

В 2019 году самыми мощными силовыми установками в Формуле 1 считались моторы Ferrari, однако благодаря удачному шасси Mercedes все равно удалось выиграть Кубок конструкторов.

В 2020 году борьба продолжится, и, по словам технического директора Mercedes Джеймса Эллисона, инженерам удалось добиться существенного прогресса именно при модернизации двигателя.

«Мы добились улучшений по части силовой установки, – заявил Эллисон после тестов в Барселоне. – Наши специалисты с пользой провели зиму, выжали с мотора много свежих лошадиных сил. Причем речь идет о двигателе, технический регламент для которого действует уже много лет. Однако именно в этом году наши специалисты сумели существенно его модернизировать.

Дело не только в прибавке мощности. Наши специалисты вновь сумели еще сильнее сдвинуть мотор назад, что позволило улучшить аэродинамику. Кроме того, нам удалось повысить рабочую температуру двигателя.

Это в свою очередь позволило уменьшить радиаторы. Вот одна из причин, почему в этом году наша машина стала тоньше. В прошлом году нам с трудом удавалось уместить понтоны в габариты шасси, а в этом году именно благодаря прогрессу силовой установки мы избавлены от таких проблем».