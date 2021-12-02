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Формула 1 Новости

Mercedes нашел себе партнера по очищению

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Ирландская компания Kingspan возглавит в Mercedes группу по снижению вредных выбросов

Mercedes нашел себе партнера по очищению

Ирландская компания Kingspan, которая производит строительные материалы, стала одним из спонсоров команды Mercedes в Формуле 1. При этом у нового спонсора будет не только собственно финансовая задача.

Представители Kingspan возглавят рабочую группу в Mercedes по снижению выбросов углекислого газа от деятельности команды. По плану, эти выбросы должны сократится на 50% уже в 2022 году.

Речь идет не о вредных выхлопах моторов гоночных болидов, тем более, что несколько лет назад в Формуле 1 подсчитали, что на них приходится только 0,7% вреда окружающей среде, которые наносит чемпионат.

Скорее это вопрос, в частности, о функционировании производственных площадок команды и, возможно, о тех вредных выбросах, которые выделяются транспортом, к услугам которого команда прибегает.

Согласно наиболее амбициозному плану, весь чемпионат Формулы 1, а также участвующие в нем команды должны снизить выбросы избыточного углекислого года до нуля к 2030 году. Такой же дедлайн ставит себе Kingspan.

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