Mercedes: Нам нужно 9-10 дней на доработку машины

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На момент написания этой заметки лучшее время круга в последний день на тестах Формулы 1 в Бахрейне остается за Максом Ферстаппеном на машине Red Bull, в то время как действующие обладатели Кубка конструкторов, команда Mercedes, проигрывает уже около двух с половиной секунд.

В обеденный перерыв Льюис Хэмилтон признал, что его команде вряд ли стоит надеяться на победы, по крайней мере в начале сезона. Тогда же гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин заявил, что на доводку обновленного, революционного болида без боковых понтонов потребуется 9-10 дней, то есть вряд ли получится успеть к первому Гран-При, который стартует в следующий уик-энд.

«Мы выполняем всю намеченную программу, что уже хорошо, – сказал по F1 TV Шовлин. – Но сейчас есть ощущение, что нам потребуется девять-десять дней на то, чтобы сделать всю необходимую работу, так что мы постараемся ускориться.

Хорошая новость в том, что наша машина была в эти дни очень надежна. Это очень помогло нам в сборе всех необходимых данных. Мы потратили много времени на то, чтобы понять, как работает новая аэродинамическая концепция. Нужно также учесть, что в Барселоне мы тестировали заметно отличающуюся машину. Так что нам потребуется время, чтобы понять, как она работает и как сделать ее быстрее».

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