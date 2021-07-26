Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Приедет ли Ф1 в Катар? Доменикали пообещал ответить в августе Следующая / Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор
Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

Автор:
, Редактор Ф1

Как объяснил главный гоночный инженер Эндрю Шовлин, темп W12 в Сильверстоуне стал следствием особых условий, и повторить его на ближайшем Гран При будет сложно

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

На британском этапе Mercedes удалось прервать серию Red Bull из пяти побед подряд. После столкновения с Максом Ферстаппеном даже 10-секундный штраф не помешал Льюису Хэмилтону первым проехать под клетчатый флаг. 

Это обострило борьбу в обоих зачетах чемпионата – однако в стане чемпионов мира уверены, что на предстоящем этапе в Венгрии едва ли стоит ожитать повторения успешного сценария.

«Для нас это одна из лучших трасс, – сказал Шовлин о Сильверстоуне. – Потому наивно было бы думать, что мы сможем и дальше выступать на таком уровне. 

Red Bull смотрится очень здорово там, где нужно много прижимной силы. Честно говоря, сейчас ни вообще быстры на каждой трассе. И я не сомневаюсь, что набив в прошедшей гонке синяки, они вернутся по-настоящему сильными».

Говоря о ходе борьбы в общем зачете, главный гоночный инженер добавил: «Мы почти достигли половины сезона, они впереди, но выигрывают совсем немного. Разумеется, мы приложим максимум усилий, чтобы выйти вперед.

Будет просто фантастикой, если нам удастся уйти лидерами на летние каникулы. Мы ставим себе такую цель, но добиться ее будет очень нелегко.  

Но [в Сильверстоуне] мы показали, что все возможно. Надо просто стремиться с максимуму и пытаться прибавлять. Опередить [Red Bull] очень сложно, но думаю, у нас сильная команда, потому мы постараемся победить».

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Приедет ли Ф1 в Катар? Доменикали пообещал ответить в августе

Предыдущая новость

Приедет ли Ф1 в Катар? Доменикали пообещал ответить в августе

Следующая новость

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren

23 мин
2
Формула 1

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор

1 ч
3
Формула E

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне

5 ч
4
Формула 1

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

3 ч
5
Формула 1

Алонсо про 40-летие: Побреюсь и стану моложе

6 ч
Самое важное:
Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren
Формула 1

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren

23мин
Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор
Формула 1

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор

1 ч
Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии
Формула 1

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

3 ч
Приедет ли Ф1 в Катар? Доменикали пообещал ответить в августе
Формула 1

Приедет ли Ф1 в Катар? Доменикали пообещал ответить в августе

5 ч
AMuS: зимние тесты Ф1 пройдут в Барселоне и Бахрейне
Формула 1

AMuS: зимние тесты Ф1 пройдут в Барселоне и Бахрейне

6 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
Шумахер попросил у Haas кривое сиденье
Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

Авария Ферстаппена стоила Red Bull $1,8 млн Гран При Великобритании
Формула 1

Авария Ферстаппена стоила Red Bull $1,8 млн

Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами
Формула 1

Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ферстаппен поправился после аварии. Его мотор пока не починили
Формула 1

Ферстаппен поправился после аварии. Его мотор пока не починили

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса Гран При Великобритании
Формула 1

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса

Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1
Формула 1

Элбон: Пропустил больше года? Можешь забыть о возвращении в Ф1

Самое читаемое Сегодня

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren
Формула 1 Формула 1

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне
Формула E Формула E

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

Алонсо про 40-летие: Побреюсь и стану моложе
Формула 1 Формула 1

Алонсо про 40-летие: Побреюсь и стану моложе

Леклер назвал главное отличие Сайнса от Феттеля
Формула 1 Формула 1

Леклер назвал главное отличие Сайнса от Феттеля

Ферстаппен поправился после аварии. Его мотор пока не починили
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен поправился после аварии. Его мотор пока не починили

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

Самое важное:

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren
Формула 1 Формула 1

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

Приедет ли Ф1 в Катар? Доменикали пообещал ответить в августе
Формула 1 Формула 1

Приедет ли Ф1 в Катар? Доменикали пообещал ответить в августе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.