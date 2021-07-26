На британском этапе Mercedes удалось прервать серию Red Bull из пяти побед подряд. После столкновения с Максом Ферстаппеном даже 10-секундный штраф не помешал Льюису Хэмилтону первым проехать под клетчатый флаг.

Это обострило борьбу в обоих зачетах чемпионата – однако в стане чемпионов мира уверены, что на предстоящем этапе в Венгрии едва ли стоит ожитать повторения успешного сценария.

«Для нас это одна из лучших трасс, – сказал Шовлин о Сильверстоуне. – Потому наивно было бы думать, что мы сможем и дальше выступать на таком уровне.

Red Bull смотрится очень здорово там, где нужно много прижимной силы. Честно говоря, сейчас ни вообще быстры на каждой трассе. И я не сомневаюсь, что набив в прошедшей гонке синяки, они вернутся по-настоящему сильными».

Говоря о ходе борьбы в общем зачете, главный гоночный инженер добавил: «Мы почти достигли половины сезона, они впереди, но выигрывают совсем немного. Разумеется, мы приложим максимум усилий, чтобы выйти вперед.

Будет просто фантастикой, если нам удастся уйти лидерами на летние каникулы. Мы ставим себе такую цель, но добиться ее будет очень нелегко.

Но [в Сильверстоуне] мы показали, что все возможно. Надо просто стремиться с максимуму и пытаться прибавлять. Опередить [Red Bull] очень сложно, но думаю, у нас сильная команда, потому мы постараемся победить».