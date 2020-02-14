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Формула 1 / Новость

Mercedes нагреет мотор, чтобы он не перегрелся. Что? Да!

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Mercedes нагреет мотор, чтобы он не перегрелся. Что? Да!
Автор:
14 февр. 2020 г., 14:18

Чемпионы Формулы 1 нашли неожиданный способ справиться с избыточным нагревом силовой установки. Вместо того, чтобы интенсивнее охлаждать двигатель, инженеры Mercedes AMG повысили температуру, при которой он функционирует

В 2020 году силовая установка Mercedes-Benz на гоночном автомобиле W11 будет работать при более высокой температуре чем прежде. Чемпионская команда Формулы 1 специально добилась такого эффекта. В Mercedes AMG назвали это решением вопроса с перегревом двигателя. С этой проблемой гоночный коллектив столкнулся по ходу сезона-2019 в Формуле 1.

Подождите. У Mercedes что, перегревался мотор?

Да. По ходу прошлого сезона чемпионская команда так и не смогла решить проблему перегрева из-за ограниченной мощности радиатора. Особенно сильно слабость машины проявила себя в Австрии. Там из-за жаркой погоды Mercedes AMG пришлось сбрасывать обороты мотора. В результате пилоты команды не боролись за победу, а финишировали третьим и пятым.

«Мы улучшили систему охлаждения, – рассказал технический директор команды Джеймс Эллисон. – Мы увеличили фронтальную поверхность, а значит и поверхность радиатора. Посреди сезона трудно сделать такое, не получив больших штрафов. Но в межсезонье такое можно сделать, поплатившись только небольшой прибавкой веса.

Нам также пошла на пользу работа нашего двигателестроительного подразделения в Бриксворте. Они повысили рабочую температуру двигателя, что снизило нагрузку на охлаждение. А чем выше температура жидкости, тем меньше требуется ее охлаждать».

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Глава моторостроительного подразделения Mercedes Энди Кауэлл пояснил, что работу над охлаждением начали еще до прошлогоднего Гран При Австрии, но только к 2020 году удалось добиться ощутимого улучшения.

«В начале прошлого года возможности системы охлаждения на нашей машине были недостаточными, из-за чего нам выпало несколько тяжелых гонок. На первых двух этапах стало ясно, что охлаждение слабое, и мы стали испытывать силовую установку при более высоких температурах.

К Австрии мы добились работы мотора при температуре жидкости на четыре градуса выше, чем прежде. Это помогло сделать гонку в Шпильберге немного более сносной. Но этап все равно вышел для команды болезненным.

С тех пор мы шли тем же курсом, пытаясь сократить общий выход тепла, который требуется охлаждать при помощи систем шасси. К этому году мы постарались добиться того, чтобы все охлаждающие жидкости в силовой установке работали при более высоких температурах. Это повышает разницу в температуре между охлаждающими жидкостями и окружающей средой, благодаря чему система охлаждения становится более эффективной.

Это сложная задача, так как большие части двигателя сделаны из алюминия, а наши рабочие температуры приводят к быстрому ухудшению состояния этого материала. Растянуть силовую установку в такой ситуации на восемь этапов – серьезный инженерный вызов, с которым мы стремимся справиться».

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11

Фото: Mercedes AMG

Кауэлл подчеркнул важность сотрудничества департаментов команды, отвечающих за шасси и моторы: «Как инженеры-мотористы мы сосредоточены не только на мощности коленвала, мы активно работаем над лучшим расположением силовой установки, чтобы у специалистов по аэродинамике было меньше головной боли, и они могли сосредоточиться на том, как машина входит в повороты».

Разве моторы Формулы 1 еще есть, куда улучшать?

Гибридные моторы используют в Формуле 1 с 2014 года, но несмотря на это в Mercedes продолжают находить возможности для их улучшения.

«Мы уже седьмой год работаем по этим правилам, и найти прибавку становится все труднее из-за стабильных правил. Так что нам пришлось смотреть на силовую установку шире, рассматривая все системы, – рассказал Кауэлл. – Мы рассмотрели эффективность системы сгорания, привода и вспомогательных систем. А также поработали над эффективностью электрического мотора, силового модуля и чистым КПД.

Мы рассмотрели потери энергии, которые происходят вокруг силовой установки. Попытались снизить потери от трения и на подшипниках за счет нанесения особых покрытий, а также понизили отход тепла в машину. Мы оптимизировали свои методы в процессе проектирования и использовали новые материалы с улучшенными свойствами. И все это надо было сделать в стандартных рамках гоночной машины, которая не позволяет бедрам двигателя стать шире за рождественские каникулы. На весах не должно появиться лишних граммов. 

Появление любой новой системы нужно было компенсировать снижением веса уже имеющихся. Так что мы поработали над огромным числом проектов, и я надеюсь, что все вместе они помогут машине ехать по трассе быстрее и дадут аэродинамической команде больше возможностей внести их улучшения».

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11

Фото: Mercedes AMG

Еще одной целью мотористов было повышение надежности силовой установки: «Мы очень гордились надежностью техники на машине Льюиса, но нас опечалили дурацкие сбои у других пилотов, на чем мы и сосредоточились.

Мы концентрируемся на поиске причин, проблемах качества, с которыми мы столкнулись, и прилагаем все усилия, чтобы сдержать коренные причины найденных проблем. При 22 Гран При каждая силовая установка должна отработать восемь гонок, растет число рабочих циклов, которые должен пройти каждый мотор, а потом упор на надежность повышается».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

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