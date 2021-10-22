Mercedes на FP1 в Остине опередили Ферстаппена на секунду

Пилоты команды Mercedes показали лучшие времена в первой тренировке американского этапа Формулы 1. Лучший круг утром в пятницу (примерно за четверть часа до окончания сесси) проехал Валттери Боттас, опередивший своего напарника Льюиса Хэмилтона на 0,045 секунды – а вот у своего главного соперника Макса Ферстаппена гонщики чемпионской команды выиграли почти секунду.

Свои лучшие времена лидеры чемпионата показали на мягких шинах, которые по ходу тренировки были самым популярным вариантом: 8 пилотов (включая всех уже упомянутых) использовали только состав Soft. При этом Mercedes стала единственной командой, пилоты которой работали по единой программе. Во всех остальных коллективах гонщики использовали разные комбинации: к примеру, Серхио Перес провел на шинах Soft всего одну короткую серию с одним быстрым кругом, а остальные 17 кругов проехал на покрышках Hard. Всего наиболее жесткую резину опробовали 5 пилотов, и оставшиеся 7 наряду с наиболее мягкой использовали состав Medium.

Ни одного круга по ходу первой половины практики не смог сделать Фернандо Алонсо. Гонщик Alpine по команде с капитанского мостика остановил свой автомобиль на трассе вскоре после выезда из боксов – при этом на кадрах телетрансляции можно было увидеть, что из автомобиля испанца течет некая эксплуатационная жидкость. Для эвакуации машины Алонсо заезды были остановлены красными флагами на 8 минут. Гонщик вернулся на трассу во второй половине сессии.

Вскоре после возобновления тренировки контроль над своей машиной потерял Шарль Леклер. Болид монегаска ушел в занос в 6-м повороте, проехал по гравийной зоне безопасности и остановился на небольшом расстоянии от отбойника. После инцидента пилот Ferrari вернулся на трассу и продолжил работу в нормальном режиме. Позже (также без последствий) с трассы вылетел Никита Мазепин.

Инцидент произошел с россиянином, когда его автомобиль был обут в мягкие шины и находился на быстром круге. Судя по всему, вылет привел к серьезному повреждению резины: вскоре после этого Мазепин вернулся в боксы и на его машину был поставлен уже использовавшийся ранее комплект шин Medium. В итоге Никита не просто оказался последним в протоколе, но и уступил лучшему времени больше 7-ми секунд, а времени своего напарника Мика Шумахера – больше 3-х.

Немец также запомнился инцидентом: незадолго до окончания сессии он, находясь на медленном круге, захлопнул калитку перед двигавшимся гораздо быстрее Серхио Пересом. Болиды Haas и Red Bull столкнулись – но, судя по всему, не получили серьезных повреждений.

Перед началом тренировки стало известно об очередных внеплановых заменах силовых установок, которые решили провести команды. Во всех случаях речь идет о гонщиках, использующих моторы Mercedes. Четвертые по ходу этого сезона установки появились на машинах Себастьяна Феттеля и Джорджа Расселла – таким образом, оба пилота будут вынуждены начать гонку с последних позиций. На машине Валттери Боттаса заменили только двигатель внутреннего сгорания, что обернется потерей 5-ти позиций на решетке.