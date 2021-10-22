Mercedes на FP1 в Остине опередили Ферстаппена на секунду
Мазепин не смог проехать ни одного нормального быстрого круга, а его напарник отметился столкновением с Серхио Пересом
Пилоты команды Mercedes показали лучшие времена в первой тренировке американского этапа Формулы 1. Лучший круг утром в пятницу (примерно за четверть часа до окончания сесси) проехал Валттери Боттас, опередивший своего напарника Льюиса Хэмилтона на 0,045 секунды – а вот у своего главного соперника Макса Ферстаппена гонщики чемпионской команды выиграли почти секунду.
Свои лучшие времена лидеры чемпионата показали на мягких шинах, которые по ходу тренировки были самым популярным вариантом: 8 пилотов (включая всех уже упомянутых) использовали только состав Soft. При этом Mercedes стала единственной командой, пилоты которой работали по единой программе. Во всех остальных коллективах гонщики использовали разные комбинации: к примеру, Серхио Перес провел на шинах Soft всего одну короткую серию с одним быстрым кругом, а остальные 17 кругов проехал на покрышках Hard. Всего наиболее жесткую резину опробовали 5 пилотов, и оставшиеся 7 наряду с наиболее мягкой использовали состав Medium.
Ни одного круга по ходу первой половины практики не смог сделать Фернандо Алонсо. Гонщик Alpine по команде с капитанского мостика остановил свой автомобиль на трассе вскоре после выезда из боксов – при этом на кадрах телетрансляции можно было увидеть, что из автомобиля испанца течет некая эксплуатационная жидкость. Для эвакуации машины Алонсо заезды были остановлены красными флагами на 8 минут. Гонщик вернулся на трассу во второй половине сессии.
Вскоре после возобновления тренировки контроль над своей машиной потерял Шарль Леклер. Болид монегаска ушел в занос в 6-м повороте, проехал по гравийной зоне безопасности и остановился на небольшом расстоянии от отбойника. После инцидента пилот Ferrari вернулся на трассу и продолжил работу в нормальном режиме. Позже (также без последствий) с трассы вылетел Никита Мазепин.
Инцидент произошел с россиянином, когда его автомобиль был обут в мягкие шины и находился на быстром круге. Судя по всему, вылет привел к серьезному повреждению резины: вскоре после этого Мазепин вернулся в боксы и на его машину был поставлен уже использовавшийся ранее комплект шин Medium. В итоге Никита не просто оказался последним в протоколе, но и уступил лучшему времени больше 7-ми секунд, а времени своего напарника Мика Шумахера – больше 3-х.
Немец также запомнился инцидентом: незадолго до окончания сессии он, находясь на медленном круге, захлопнул калитку перед двигавшимся гораздо быстрее Серхио Пересом. Болиды Haas и Red Bull столкнулись – но, судя по всему, не получили серьезных повреждений.
Перед началом тренировки стало известно об очередных внеплановых заменах силовых установок, которые решили провести команды. Во всех случаях речь идет о гонщиках, использующих моторы Mercedes. Четвертые по ходу этого сезона установки появились на машинах Себастьяна Феттеля и Джорджа Расселла – таким образом, оба пилота будут вынуждены начать гонку с последних позиций. На машине Валттери Боттаса заменили только двигатель внутреннего сгорания, что обернется потерей 5-ти позиций на решетке.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|17
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|18
|0.045
|0.045
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|16
|0.932
|0.887
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|18
|1.460
|0.528
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|20
|1.634
|0.174
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|18
|1.737
|0.103
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|20
|1.924
|0.187
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|11
|1.981
|0.057
|9
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|18
|2.000
|0.019
|10
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|18
|2.002
|0.002
|11
|Джордж Расселл
|Williams
|19
|2.092
|0.090
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|22
|2.096
|0.004
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|20
|2.098
|0.002
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|20
|2.108
|0.010
|15
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|12
|2.194
|0.086
|16
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|18
|2.584
|0.390
|17
|Николя Латифи
|Williams
|19
|2.589
|0.005
|18
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|22
|3.080
|0.491
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|17
|3.992
|0.912
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|19
|7.365
|3.373
|Полные результаты