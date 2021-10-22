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Формула 1 / Гран При США Отчет о тренировке

Mercedes на FP1 в Остине опередили Ферстаппена на секунду

Мазепин не смог проехать ни одного нормального быстрого круга, а его напарник отметился столкновением с Серхио Пересом

Mercedes на FP1 в Остине опередили Ферстаппена на секунду

Пилоты команды Mercedes показали лучшие времена в первой тренировке американского этапа Формулы 1. Лучший круг утром в пятницу (примерно за четверть часа до окончания сесси) проехал Валттери Боттас, опередивший своего напарника Льюиса Хэмилтона на 0,045 секунды – а вот у своего главного соперника Макса Ферстаппена гонщики чемпионской команды выиграли почти секунду.

Свои лучшие времена лидеры чемпионата показали на мягких шинах, которые по ходу тренировки были самым популярным вариантом: 8 пилотов (включая всех уже упомянутых) использовали только состав Soft. При этом Mercedes стала единственной командой, пилоты которой работали по единой программе. Во всех остальных коллективах гонщики использовали разные комбинации: к примеру, Серхио Перес провел на шинах Soft всего одну короткую серию с одним быстрым кругом, а остальные 17 кругов проехал на покрышках Hard. Всего наиболее жесткую резину опробовали 5 пилотов, и оставшиеся 7 наряду с наиболее мягкой использовали состав Medium.

Ни одного круга по ходу первой половины практики не смог сделать Фернандо Алонсо. Гонщик Alpine по команде с капитанского мостика остановил свой автомобиль на трассе вскоре после выезда из боксов – при этом на кадрах телетрансляции можно было увидеть, что из автомобиля испанца течет некая эксплуатационная жидкость. Для эвакуации машины Алонсо заезды были остановлены красными флагами на 8 минут. Гонщик вернулся на трассу во второй половине сессии.

 

Вскоре после возобновления тренировки контроль над своей машиной потерял Шарль Леклер. Болид монегаска ушел в занос в 6-м повороте, проехал по гравийной зоне безопасности и остановился на небольшом расстоянии от отбойника. После инцидента пилот Ferrari вернулся на трассу и продолжил работу в нормальном режиме. Позже (также без последствий) с трассы вылетел Никита Мазепин.

Инцидент произошел с россиянином, когда его автомобиль был обут в мягкие шины и находился на быстром круге. Судя по всему, вылет привел к серьезному повреждению резины: вскоре после этого Мазепин вернулся в боксы и на его машину был поставлен уже использовавшийся ранее комплект шин Medium. В итоге Никита не просто оказался последним в протоколе, но и уступил лучшему времени больше 7-ми секунд, а времени своего напарника Мика Шумахера – больше 3-х.

Немец также запомнился инцидентом: незадолго до окончания сессии он, находясь на медленном круге, захлопнул калитку перед двигавшимся гораздо быстрее Серхио Пересом. Болиды Haas и Red Bull столкнулись – но, судя по всему, не получили серьезных повреждений.

Перед началом тренировки стало известно об очередных внеплановых заменах силовых установок, которые решили провести команды. Во всех случаях речь идет о гонщиках, использующих моторы Mercedes. Четвертые по ходу этого сезона установки появились на машинах Себастьяна Феттеля и Джорджа Расселла – таким образом, оба пилота будут вынуждены начать гонку с последних позиций. На машине Валттери Боттаса заменили только двигатель внутреннего сгорания, что обернется потерей 5-ти позиций на решетке.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 17    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 18 0.045 0.045
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 16 0.932 0.887
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 18 1.460 0.528
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 20 1.634 0.174
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 18 1.737 0.103
7 Mexico Серхио Перес Red Bull 20 1.924 0.187
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 11 1.981 0.057
9 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 18 2.000 0.019
10 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 18 2.002 0.002
11 United Kingdom Джордж Расселл Williams 19 2.092 0.090
12 France Эстебан Окон Alpine 22 2.096 0.004
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 20 2.098 0.002
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 20 2.108 0.010
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine 12 2.194 0.086
16 Australia Даниэль Риккардо McLaren 18 2.584 0.390
17 Canada Николя Латифи Williams 19 2.589 0.005
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri 22 3.080 0.491
19 Germany Мик Шумахер Haas 17 3.992 0.912
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 19 7.365 3.373
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Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон!

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