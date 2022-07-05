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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Mercedes: Мы поменяли концепцию болидов, не изменив их внешность

По словам главного гоночного инженера команды Эндрю Шовлина, теперь в Mercedes точно знают, что делать дальше

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Mercedes: Мы поменяли концепцию болидов, не изменив их внешность
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Болиды Mercedes W13 внешне выглядят наиболее оригинально в пелотоне сезона 2022 года. К сожалению для команды сложная форма с минималистичными понтонами в начале сезона себя не оправдала. Однако в Барселоне и особенно в Сильвестоуне Льюис Хэмилтон уже мог бороться с Red Bull и Ferrari, а не безнадежно от них отставал.

При этом внешне машина не изменилась, но это обманчивое впечатление, заявил главный гоночный инженер команды Эндрю Шовлин.

«В первых гонках мы буквально выживали, – напомнил Шовлин. – Пилоты сражались не за победы, а за то, чтобы выжить. С машинами было очень сложно работать.

Но мы не сдавались, зарабатывали очки, старались использовать любую возможность. В Барселоне мы убедились, что «козление» не всегда и не везде нам присуще. Но следующие гонки на городских трассах выявили другую нашу проблему. Справиться с ней мы не смогли, пришлось просто пройти через это.

Но я готов заявить, что сейчас мы точно понимаем, что нам нужно делать, чтобы исправить ситуацию. В Сильверстоуне мы опробовали только одну часть из большого набора обновлений, которые впервые стали устанавливать с Барселоны.

На самом деле наш болид уже сейчас очень сильно отличается от того, что дебютировал на тестах в Бахрейне. Он ведет себя совсем иначе. Да, выглядит он почти также. Но даже в аэродинамике очень многое поменялось. Фактически, уже с Барселоны мы приняли решение о смене общей концепции, и идем к этому.

Если возвращаться к вопросу о «козлении», но это свойственно всем машинам 2022 года. Но если в начале сезона мы были в худшем положении, то в Сильверстоуне уже справлялись с проблемой лучше многих. Да, есть те, кто справляется еще лучше, но мы проделали большой путь от самых худших показателей.

Теперь нашей главной проблемой является подвеска, которую нам пришлось сделать гораздо жестче, чем нам хотелось бы. Но с этим уже можно работать».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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