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Поединок двух британцев в Монако шел за пятое место, потому режиссер трансляции нечасто обращал на него внимание. Между тем, дуэль пилотов Mercedes и McLaren удалась на славу.

Ландо лидировал со старта, затем уступил позицию по ходу пит-стопов, но в концовке провел дополнительный пит-стоп и на свежих шинах Medium отыграл за 13 кругов 32 с лишним секунды, показав по ходу этой погони лучшее время круга.

Сам Норрис говорил после финиша, что ему не хватило всего круга, чтобы провести обгон. А в Mercedes признали, что в тактическом плане действовали в этой ситуации далеко не лучшим образом.

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин на традиционном брифинге рассказал, что поначалу они с коллегами не воспринимали соперников из McLaren всерьез и лишь жалели, что не смогут побороться за бонусное очко.

«Когда гонку остановили [после аварии Мика Шумахера на 30-м круге], мы поставили Джорджу свежий комплект Meduim, – объяснил Шовлин. – А Ландо остался на старых Hard, которые были у него и до этого. Потому, когда позже он поехал в боксы, Джорджу не было смысла проводить пит-стоп и пытаться бороться за лучшее время круга: у него к тому моменту остался только старый комплект Hard».

Он добавил, что в Mercedes не сразу оценили серьезность положения: «Мы просто не ожидали, что у Ландо будет такой темп. Он отыгрывал время очень быстро и под конец настиг Джорджа.

Если бы мы предвидели это, то [после пит-стопа Норриса] тоже сменили бы Джорджу шины. В таком случае можно было ставить даже тот старый Hard. Это не позволило бы ему побороться за лучший круг, но все равно дало бы возможность не опасаться за потерю позиции».

На финише гонки, остановленной после 66 кругов из 78 запланированных из-за истечения времени, Расселл выиграл у Норриса всего 0,263 секунды, благодаря чему продолжил свою серию финишей в пятерке.